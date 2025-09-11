Con entrega de más de 6 toneladas de alimentos, jóvenes se suman a “Tlaxcala Comparte Hambre Cero”

Como parte del cierre de actividades del Mes de la Juventud, la presidenta honorífica del Comité Consultivo de Bienestar y Desarrollo Social, María Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar encabezó la entrega simbólica de lo recolectado en el marco del concierto Juventudes Fest, y reconoció la solidaridad de las juventudes.

- Anuncio -

Durante su mensaje, precisó que fueron recaudados 6 mil 50 kilos de arroz y frijol, los cuales serán destinados a la campaña “Tlaxcala Comparte Hambre Cero”, en coordinación con el Banco de Alimentos.

Agradeció a los jóvenes por su participación solidaria y refrendó su compromiso de seguir trabajando para lograr hambre cero en Tlaxcala, al tiempo que destacó la importancia de esta labor, ya que cada kilo es esperanza para miles de familias. “La mayor satisfacción que uno puede tener en la vida es cambiar la calidad de vida de las personas”.

“Me siento parte del Banco de Alimentos, porque me enamoré de su causa. Créanme que estaré siempre al pendiente y trabajando a favor de los que más lo necesitan”, añadió.

- Advertisement -

Por su parte, la secretaria de Bienestar, María Estela Álvarez Corona agradeció la colaboración interinstitucional y subrayó que este esfuerzo se multiplicará. “Mucho de lo que se desperdicia puede compartirse. Con esta iniciativa demostramos que Tlaxcala no se queda atrás, que con acciones y hechos se logran grandes avances”.

De igual manera, reconoció la suma de voluntades de la iniciativa privada, representada por Leobardo Valderrama, quien apoyó la causa y refrendó su compromiso de seguir colaborando con el Banco de Alimentos.

La titular del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ), Lucero Morales Tzompa resaltó que esta acción refleja la voluntad de las juventudes para organizarse y aportar a causas sociales.

- Advertisement -

“Los jóvenes somos talentosos y valiosos por sí solos, pero cuando nos unimos, somos invencibles. Hoy entregamos 6 mil 50 kilos de ayuda y amor hacia quienes más lo necesitan”, afirmó.

Mientras que el director del Banco de Alimentos, José Miguel Rojas Vértiz Bermúdez reconoció la relevancia de la campaña. “Tlaxcala Comparte es un modelo de entrenamiento del corazón, de la voluntad y de la conciencia. La inseguridad alimentaria no la resolverá un solo sector, tenemos que hacerlo todos”.

Las autoridades coincidieron en que esta entrega es solo el inicio de un esfuerzo permanente, en el que jóvenes, sociedad civil, instituciones y gobierno trabajan juntos con un mismo objetivo: garantizar que en Tlaxcala nadie se quede sin alimento.

La entrega es resultado de la participación de los 6 mil 50 jóvenes que acudieron al concierto Juventudes Fest que tuvo lugar el día 4 de septiembre, donde se presentó Elefante, y se espera repetir esta labor de recolección de arroz y frijol en algunos conciertos de la Feria de Tlaxcala.