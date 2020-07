Con deudas y descapitalizados, campesinos enfrentan el ciclo agrícola 2020, asegura la CNC

Productores agropecuarios tlaxcaltecas enfrentan el ciclo agrícola 2020 con deudas y descapitalizados por la falta de apoyo del gobierno federal al sector y la pandemia del Covid-19, advirtió Heriberto López Briones, dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en la entidad.

No obstante, descartó la posibilidad de que se genere una situación de desabasto de insumos agrícolas, pues asentó que los productores tlaxcaltecas han comenzado a sembrar sus terrenos con recursos limitados o prestados, derivado de la cancelación de diversos programas de apoyo por el gobierno federal, sostuvo.

Advirtió que la situación es “terriblemente difícil” para el campo tlaxcalteca, “sobre todo los pequeños productores”, pues a la falta de apoyo oficial se sumó la contingencia sanitaria; lo que implicó que las autoridades implementaran las medidas sanitarias para evitar el contagio del Covid-19, que provocó el cierre y cancelación de diversas actividades en el sector.

“Los campesinos están trabajando, pidiendo dinero prestado, empeñando, como pueden los productores están haciendo su chamba, porque la tierra no se puede quedar sin sembrar y nos ha golpeado muchísimo que el gobierno federal no tenga ninguna presencia en el campo, no tenemos ya ni asistencia técnica y nos acogemos a lo poco que trae el gobierno del estado”.