Con “Caminata Rosa”, Tlaxcala refrenda compromiso con la salud integral de las mujeres

Con un mensaje de esperanza y fortaleza, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó la “Caminata Rosa”, organizada por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif), como parte de las actividades del mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, reafirmando el compromiso de su administración con la salud integral de las mujeres.

- Anuncio -

Desde el parque Xicohténcatl, la mandataria estatal destacó que la detección oportuna puede salvar vidas y que su gobierno trabaja para garantizar que todas las tlaxcaltecas tengan acceso a servicios médicos gratuitos y de calidad.

Cuéllar Cisneros afirmó que “las mujeres somos el corazón de nuestras familias y cuidarnos es un acto de amor hacia quienes más queremos. Por eso, seguiremos fortaleciendo los servicios de salud, acercando estudios, tratamientos y acompañamiento a cada rincón del estado”.

Resaltó que el bienestar de las mujeres es una prioridad permanente en su administración, por lo que se fortalecen las campañas de prevención y atención oportuna en colaboración con las instituciones del sector salud.

- Advertisement -

“En Tlaxcala no hay límites cuando se trata de cuidar la vida. Nuestra meta es que ninguna mujer deje de atenderse por falta de recursos o de información. No escatimamos. Por ello, trabajaremos en el nuevo Hospital de la Mujer”, puntualizó.

La presidenta honorífica del Sedif, Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar señaló que dicha caminata es una manifestación de solidaridad y acompañamiento hacia todas las mujeres que enfrentan esta enfermedad.

“Hoy caminamos con el corazón, por las que están, por las que luchan, por las que ya no están y por las que nos enseñaron que la vida vale cada esfuerzo. Esta caminata es un recordatorio de que la detección temprana puede cambiar el rumbo de una familia”, expresó.

- Advertisement -

Espinosa de los Monteros subrayó que el Sedif, en coordinación con los sistemas municipales y las dependencias de salud, impulsa cada año jornadas gratuitas de mastografía, estudios preventivos y apoyo integral a mujeres en proceso de recuperación.

“En Tlaxcala trabajamos para que ninguna mujer enfrente sola el cáncer; detrás de cada diagnóstico debe haber un gobierno y una sociedad que acompañan con empatía y compromiso”, añadió.

En su intervención, la presidenta honorífica del Comité Consultivo de Bienestar y Desarrollo Social, Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar reconoció la importancia de la prevención y el valor de quienes comparten su testimonio para inspirar a otras mujeres.

“La Caminata Rosa no es solo un recorrido: es un mensaje de vida y esperanza. Cada paso que damos hoy representa un compromiso con la salud y con el futuro de las mujeres tlaxcaltecas”, mencionó.

Mientras, el secretario de Salud, Rigoberto Zamudio Meneses destacó que el trabajo conjunto del gobierno del estado ha permitido ampliar la cobertura de servicios médicos especializados para atender de manera integral el cáncer de mama.

Recordó que la autoexploración sigue siendo la herramienta más eficaz para la detección oportuna: “La salud de las mujeres comienza con el autocuidado. Invitamos a todas las tlaxcaltecas a realizarse revisiones periódicas y acudir a los servicios médicos ante cualquier señal de alerta”.

“Cada 60 segundos una mujer pierde la vida por esta enfermedad, y por eso nuestro compromiso es fortalecer la prevención y la atención temprana. Con el liderazgo de la gobernadora, Tlaxcala será de los primeros estados con un centro integral de radioterapia, que brindará atención, no solo a nuestra población, sino también a pacientes de regiones vecinas”, refirió.

Como parte de las acciones de apoyo integral, durante la ceremonia se entregaron prótesis mamarias a mujeres que superaron el cáncer, reafirmando el respaldo institucional hacia su recuperación física y emocional.

Marlén Sánchez Carro, sobreviviente de cáncer, compartió su experiencia, recordando, entre aplausos, que la fortaleza y el acompañamiento hacen la diferencia: “Hoy puedo decir que la prevención me salvó la vida. Gracias a quienes nunca nos dejan solas en esta lucha”.

Tras el acto protocolario, la gobernadora dio el banderazo de salida a la “Caminata Rosa”, en la que participaron servidoras y servidores públicos, colectivos de mujeres, estudiantes y familias enteras, quienes recorrieron el trayecto del parque Xicohténcatl a la ex asta bandera, portando globos y prendas color rosa como símbolo de esperanza.