Viernes, agosto 22, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Con atención a la infraestructura hidráulica, gobierno de Alfonso Sánchez beneficia a las familias de la capital

La Redacción

Una jornada integral de mantenimiento y reparación de la infraestructura hidráulica en distintas zonas de la capital, llevó a cabo el Ayuntamiento de Tlaxcala, que preside Alfonso Sánchez García, a través de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlaxcala (CAPAM), como una forma de garantizar servicios básicos eficientes y confiables para las familias tlaxcaltecas.

- Anuncio -

Entre los trabajos realizados destacan el desazolve de una rejilla pluvial y la rehabilitación de cuatro pozos de visita en la calle Encino con Eucalipto de la comunidad de El Sabinal, donde además se pusieron en operación 210 metros de tubería.

Estas labores permiten mejorar la captación de aguas pluviales y evitar afectaciones en temporada de lluvias, con lo que se fortalece la seguridad y la tranquilidad de los vecinos.

De igual manera, personal de CAPAM atendió reportes ciudadanos en la colonia Loma Xicohténcatl, con la reparación de fugas en las calles 7 y 4, esquina con 13 y 15, zona en la que se hizo la reposición de tubería y asfalto.

- Advertisement -

También se trabajó en la carretera lateral Puebla-Tlaxcala, frente a una agencia de autos, donde se canceló una fuga que representaba riesgo de desperdicio de agua, con lo que se garantiza un mejor uso del recurso hídrico.

Finalmente, en la Plaza de la Constitución, en el centro de la ciudad, se realizó el desazolve de rejillas pluviales, como una labor preventiva ante lluvias, que ahora se encuentran nuevamente en servicio.

Con estas acciones, el gobierno municipal fortalece la infraestructura urbana en favor de una mejor calidad de vida para las familias capitalinas.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Mueren cuatro personas por explosión de polvorín en Hueyotlipan; hay cuatro heridos

Isaí Pérez Guarneros -
La tarde de este viernes, cuatro personas perdieron la vida a consecuencia de la explosión de un polvorín en la comunidad de San Miguel...

UPTx recibe donación de equipo de impresión para fortalecer enseñanza en ingeniería

La Redacción -
La Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx) recibió de la empresa Sumitomo Electrical Bordnetze de México (SEBN-MX) la donación de un plotter, equipo especializado de...

Clausura Sedif el curso de verano “La Ciudad de las y los Niños”

La Redacción -
El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif) clausuró el curso de verano “La Ciudad de las y los Niños”, que...

Más noticias

Mercado de suplementos alimenticios tuvo ventas en 2023 por más de 58 mil mdp

La Jornada -
El creciente interés de las personas por conservar su salud y tener una vejez saludable explica el auge del mercado de los suplementos alimenticios...

Sólo 27 de las 76 personas postuladas para CNB cumplen con requisitos: SG

La Jornada -
Ciudad de México. La secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, informó que sólo 27 de las 76 personas que fueron postuladas para buscar...

Tribunal de EU autoriza extensión de 90 días más para apelación de condena de García Luna

La Jornada -
El Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito de Nueva York autorizó una extensión de 90 días más (hasta el...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025