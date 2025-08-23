Con atención a la infraestructura hidráulica, gobierno de Alfonso Sánchez beneficia a las familias de la capital

Una jornada integral de mantenimiento y reparación de la infraestructura hidráulica en distintas zonas de la capital, llevó a cabo el Ayuntamiento de Tlaxcala, que preside Alfonso Sánchez García, a través de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlaxcala (CAPAM), como una forma de garantizar servicios básicos eficientes y confiables para las familias tlaxcaltecas.

- Anuncio -

Entre los trabajos realizados destacan el desazolve de una rejilla pluvial y la rehabilitación de cuatro pozos de visita en la calle Encino con Eucalipto de la comunidad de El Sabinal, donde además se pusieron en operación 210 metros de tubería.

Estas labores permiten mejorar la captación de aguas pluviales y evitar afectaciones en temporada de lluvias, con lo que se fortalece la seguridad y la tranquilidad de los vecinos.

De igual manera, personal de CAPAM atendió reportes ciudadanos en la colonia Loma Xicohténcatl, con la reparación de fugas en las calles 7 y 4, esquina con 13 y 15, zona en la que se hizo la reposición de tubería y asfalto.

- Advertisement -

También se trabajó en la carretera lateral Puebla-Tlaxcala, frente a una agencia de autos, donde se canceló una fuga que representaba riesgo de desperdicio de agua, con lo que se garantiza un mejor uso del recurso hídrico.

Finalmente, en la Plaza de la Constitución, en el centro de la ciudad, se realizó el desazolve de rejillas pluviales, como una labor preventiva ante lluvias, que ahora se encuentran nuevamente en servicio.

Con estas acciones, el gobierno municipal fortalece la infraestructura urbana en favor de una mejor calidad de vida para las familias capitalinas.