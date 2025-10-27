Con asistente virtual “Xicoh”, gobierno de Tlaxcala ofrece trámites por WhatsApp sin filas y sin horarios

El ayuntamiento de Tlaxcala ya tiene en operación a “Xicoh”, el asistente virtual que atiende de manera inmediata y continua las 24 horas del día, los siete días de la semana, a través de WhatsApp en el número 246 221 99 14.

- Anuncio -

Cualquier persona puede agregarlo a su teléfono para recibir orientación, iniciar trámites y acceder a servicios municipales sin filas, sin traslados y sin esperar horarios de oficina.

Tal como lo anunció el presidente municipal Alfonso Sánchez García, esta herramienta busca simplificar procesos y acercar el gobierno a la ciudadanía de manera clara, accesible y útil para la vida diaria.

El alcalde destacó que con “Xicoh” se podrán resolver dudas y realizar gestiones básicas de forma inmediata. Entre los servicios que ya están disponibles se encuentran la apertura y el refrendo de licencias de funcionamiento a través del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), todo de forma digital, sin papeleo y en cuestión de minutos.

- Advertisement -

Además, el asistente virtual facilita inscripciones a talleres culturales y a la Escuela de Música del Estado de Tlaxcala y paulatinamente se agregarán otros trámites del servicio municipal.