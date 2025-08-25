Con ampliación de red eléctrica en Cuauhtelulpan, se alcanzan más de mil viviendas beneficiadas: Alfonso Sánchez

El gobierno de la capital, presidido por Alfonso Sánchez García, mejora la calidad de vida de las familias de San Lucas Cuauhtelulpan, con la construcción de la red de electrificación en la prolongación Arenas, por lo que al cierre de la semana pasada se realizaron trabajos de colocación de siete postes de luz en beneficio directo de más de mil viviendas de la zona.

De esta manera, a través de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del gobierno municipal, se extendió la red eléctrica en un tramo de 245 metros lineales.

Con estas acciones, el ayuntamiento avanza en su labor de llevar servicios básicos a más hogares, siempre en favor del bienestar de la población mediante mayor iluminación, con lo que también mejora la seguridad pública y las condiciones de vida de quienes habitan esta comunidad.

Paralelamente a estas acciones, el alcalde Alfonso Sánchez puso en marcha la ejecución de otra obra de electrificación en la vía Tlaxcala–Texoloc, a la altura de San Diego Metepec, donde se colocarán mil metros de alimentador aéreo, 26 postes y luminarias LED de 80 watts.

De igual forma, a lo largo de la semana, el edil capitalino también supervisó el inicio de otros trabajos de electrificación en Ixtulco, donde también se tenderá una red de alumbrado en la avenida que se extiende en la Ribera de la barranca Briones, que constará de 25 postes y luminarias de última generación, lo que contribuirá a incrementar la seguridad vial y peatonal, así como a prevenir actos delictivos en la zona.

Mediante estos proyectos, la administración municipal avanza en el desarrollo urbano con obras que impactan de manera integral y directa en la vida de las familias de la capital.