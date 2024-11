Con ajuste de más de mil mdp, aprueban diputados Ley de Ingresos del Estado 2025

Con un ajuste a la iniciativa original por inferior en mil 96 millones 64 mil 224 pesos, el pleno del Congreso del estado aprobó la Ley de Ingresos del estado de Tlaxcala para el año 2025, a través de la cual estimaron que la entidad contará con recursos, tanto propios como de las participaciones de la Federación, por 28 mil 33 millones 819 mil 169 pesos.

En los hechos, esta cifra es inferior en mil 96 millones 64 mil 224 pesos a la propuesta presentada y anunciada el 14 de noviembre por el secretario de Finanzas, David Álvarez Ochoa, quien al entregar al Congreso del estado las propuesta de paquete económico para el próximo ejercicio, aseguró que los ingresos de la entidad serían por 29 mil 129 millones 883 mil 393 pesos.

El ajuste, explicaron los diputados, es porque hubo una disminución en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), que forma parte del Sistema de Salud para el Bienestar, donde, de manera concurrente participan los Servicios de Salud Pública de las 32 entidades federativas y que forma parte del Ramo 33.

Ello porque la propuesta original era, en ese fondo, por 2 mil 437 millones 109 mil 433 pesos, sin embargo, “con fecha 15 de noviembre del año en curso, fue publicado el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2025, del cual se pudo advertir una disminución en el FASSA”, por lo que ahora será de solo mil 341 millones 45 mil 209 pesos, con lo que “se desprende una diferencia por un importe de mil 96 millones 64 mil 224 pesos.

Con ese ajuste, en el dictamen presentado al pleno por la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local puntualizaron que para el ejercicio fiscal 2025, se prevé, ahora, obtener un total de ingresos por 28 mil 33 millones 819 mil 169 pesos, provenientes de fuentes locales, participaciones e incentivos económicos, aportaciones federales, convenios suscritos con el Gobierno Federal y extraordinarios, “lo que representa una variación del 1.41 por ciento con respecto de las cifras autorizadas en la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2024”.

Además, defienden que la nueva ley de ingresos establece “una estimación prudente y conservadora de los montos”, como es el ajuste a este monto de más de mil millones de pesos.

“Ante un panorama económico que puede presentar riesgos en el corto y en el mediano plazo, esta administración no prevé la creación de nuevos impuestos ni el incremento en los vigentes, por lo que será una tarea fundamental el implementar una política fiscal que favorezca el financiamiento del gasto público, eficientando la administración y recaudación de las diferentes fuentes de ingresos”, refiere el resolutivo.

También puntualizan que en la nueva norma “se han propuesto políticas de fomento económico para impulsar la creación de nuevos empleos y generar cadenas productivas en el ámbito rural e industrial, que permitan atraer la atención de inversionistas al Estado” y para ese fin, “se prevé otorgar estímulos en materia del Impuesto Sobre Nóminas a empresas que ya se encuentren instaladas o de nueva creación con domicilio fiscal en el Estado, que contraten adultos mayores y a personas con discapacidad”.

En números, explicaron que se prevé una variación del 8.15 por ciento en las participaciones federales e incentivos económicos, respecto de las cifras autorizadas en la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2024 y “en el caso de las aportaciones federales, se espera un comportamiento a la baja, dado que son recursos etiquetados, se estima una variación negativa del 4.77 por ciento con relación a las cifras aprobadas en el ejercicio fiscal 2024”.

De acuerdo con las fuentes de ingreso, los 28 mil 33 millones 819 mil 169 pesos con los que contará Tlaxcala, se recaudarán de la siguiente manera: 948 millones 200 mil pesos por concepto de Impuestos; 720 millones 240 mil pesos por Derechos, 115 millones 584 mil pesos por Productos; un millón 436 mil 407 pesos por Aprovechamientos y 172 millones 727 mil pesos por Ingresos por Venta de Bienes y Servicios.

“En materia de ingresos provenientes de fuentes locales, se estima que para el ejercicio fiscal 2025, se tenga una variación del 4.59 por ciento con relación a la Ley de Ingresos aprobada para el ejercicio fiscal de 2024. En esta estimación se incluyen los ingresos que se esperan captar por parte de los Organismos Públicos Descentralizados, por la prestación de servicios inherentes a sus funciones; mismos que, serán recaudados a través de la Secretaría de Finanzas.

Mientras que por Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, la nueva ley prevé ingresos por 26 mil 75 millones 630 mil 364 pesos, de los cuales, 12 mil 694 millones 109 mil 299 pesos son de participaciones federales y 13 mil 242 millones 924 mil 76 pesos de aportaciones.

En la nueva disposición, el gobierno estatal asumirá el compromiso de continuar subsidiando el pago del Impuesto Estatal Sobre tenencia o Uso de Vehículos.

Además, prevén una serie de disposiciones para regularizar, con descuentos y exenciones de cobros, a los propietarios de vehículos con algunos adeudos. Para ello, dispusieron en la norma que “los contribuyentes del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados que regularicen su situación fiscal mediante su entero en una sola exhibición en el periodo de enero a abril de 2025, gozarán de una condonación en recargos y multas equivalente al 100 por ciento”.

De igual forma, a los propietarios, tenedores o usuarios de vehículos automotores que tengan la obligación de pagar el Impuesto Estatal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos que tengan adeudos de ejercicios anteriores a 2025, sólo pagarán el impuesto correspondiente a los dos últimos años adeudados, sin pagar multas, recargos y actualizaciones, conjuntamente con el pago del impuesto correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025, siempre y cuando regularicen su situación a más tardar el 30 de abril de 2025, y cumplan con los requisitos que para tal efecto establezca la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Movilidad y Transporte.

Antes de la aprobación de la nueva ley de ingresos, las diputadas Blanca Águila Lima y Laura Yamili Flores Lozano sostuvieron un debate parlamentario con el presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, Bladimir Zainos Flores, que se centró sobre el incremento en el pago de derechos y la ampliación de obligaciones contributivas de los tlaxcaltecas, previstos en la reforma al Código Financiero para el estado de Tlaxcala.

“Aquí se dice que para esta ley de ingresos no se prevé la creación de nuevos impuestos, ni el incremento en los vigentes, pero contrasta drásticamente con la reciente aprobación de la Reforma al Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios. Por un lado, una ley de ingresos que tiene esas bondades y por otro lado, se le da la puñalada trapera a la ciudadanía tlaxcalteca, lo que resulta contrastante, resulta inmoral, incoherente e incongruente, porque se le miente a la población tlaxcalteca que tendrá que pagar más por servicios”, soltó la coordinadora de la bancada del PRD, Blanca Águila.

En respuesta, Zainos Flores lamentó que la perredista Blanca Águila no haya asistido a la sesión de pleno en donde se aprobó las reformas al Código Financiero, aunque enfatizó que existe la pretensión de desvirtuar y “engañar a la ciudadanía” asegurando que hay incremento de impuestos.

“No hay incrementos en el tema de los impuestos o no hay nuevos impuestos. Sí en el cobro de algunos derechos en particular, en algunas de las dependencias. Ni en el Código Financiero ni la Ley de Ingresos del Estado como se expresó públicamente, no contempla la creación de nuevos impuestos ni el incremento de las tasas de los ya existentes. Simplemente hay que saber diferenciar y principalmente informar, les diría una cosa, ¿cómo podemos engañar a los ciudadanos?… llamaría a la prudencia de las compañeras y compañeros diputados para que informemos de forma correcta, no generalicemos. No hay incremento generalizado en el tema del impuesto. En los impuestos no hay incremento”, soltó Zainos Flores.

Nuevamente, Águila Lima enfatizó: “llámese cual sea, pero a la población, estimado diputado, no le interesan los argumentos legaloides, no le interesan si se llama derecho, contribución, impuesto, no le interesa. Lo que le importa, es que va a pagar más; lo que usted no entiende es que cuando el ciudadano se presenta con sus 120 pesos y les dicen que son 270, poco le interesa sus argumentos, ni el de usted, ni el de ninguno de los que están presentados aquí”.

En este tenor, la perredista Laura Flores enfatizó que “la realidad es que la ciudadanía va a pagar más dinero. Esa es la realidad y eso es lo que la ciudadanía está preocupada y eso es lo que le interesa. Si se llama derecho, si se llama impuesto, de nada sirve decir que no se aumentaron los impuestos. Algunos derechos, que deberíamos de revisar, porque la lista es tremenda de aumentos que hubo. Es un completo error y falta de análisis lo que ocurrió con la reforma al Código Financiero y ojalá no haya más errores en el Presupuesto de Egresos”, concluyó.