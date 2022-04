Con acciones culturales, en seis años comunidades deben sentirse orgullosas de ser tlaxcaltecas: Martínez

El plan de trabajo diseñado por la Secretaría de Cultura local está enfocado para que al término de este sexenio las comunidades se sientan orgullosas de ser tlaxcaltecas, de tener una cultura realmente rica, una cultura madre y que esto se lleve con orgullo por todo el mundo, para lo cual trabajará en tres ejes principales: infraestructura cultural, formación en las artes y la defensa y divulgación del patrimonio.

Así lo asienta el titular de la Secretaría de Cultura de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez en entrevista con La Jornada de Oriente/Tlaxcala, en la que adelanta las acciones que en materia cultural contiene el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2021-2027 del gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros.

De acuerdo con el funcionario, los programas y proyectos que impulsará durante su gestión también permitirán que al término del sexenio el estado cuente con una infraestructura cultural completamente renovada, que la entidad tenga una proyección nacional e internacional que permita que investigadores, académicos y gente de la cultura descubran Tlaxcala de otra manera, tener más hablantes de los idiomas originarios y que la cultura se convierta en motor de turismo y crecimiento económico, entre otros rubros.

Considera que seis años son suficientes para lograr esos propósitos y este es un buen año para poner en marcha iniciativas en materia de formación en las artes, como la creación de la Licenciatura en Artes Visuales, la Escuela Nacional Textil, la Escuela de Salterios y el Centro de Estudios de la Cuestión Indígena, Arte y Cultura.

En materia de infraestructura, adelanta que la prioridad de este gobierno es fortalecer los espacios ya existentes y que ya tienen arraigo en las comunidades, pues construir nuevos “sí o sí” significaría “malversación de fondos”, además de que quedarían truncos, como ha ocurrido en el pasado.

Refiere que para este año, la dependencia contará con un presupuesto de 50 millones de pesos, que representan 14 por ciento más con relación al ejercido en 2021, pero la instrucción que ha dado la gobernadora para cumplir con el plan en materia cultural es la concurrencia de recursos estatales, federales y municipales, además de participar en convocatorias que lance el gobierno federal.

Martínez Velázquez, quien pasará a la historia como el primer titular de la Secretaría de Cultura, dependencia creada este año en sustitución del Organismo Público Descentralizado (OPD) Instituto Tlaxcalteca de Cultura (ITC), resalta la sensibilidad de Lorena Cuéllar para considerar a la cultura como un eje importante de su administración.

A continuación, la entrevista completa con el funcionario estatal, quien previo a este cargo fue director de Comunicación Social de la Secretaría de Cultura (SC) federal, y antes de 2018 activista por los derechos de la comunidad LGTB y por la defensa de la libertad de expresión y contra la impunidad en los casos de atentados contra periodistas, además de vocero de la organización Artículo 19.

–Desde tu perspectiva ¿Cuál es o son los problemas públicos de la cultura en Tlaxcala que demandan la intervención del gobierno?

–Creo que de los temas más apremiantes, y es algo con lo que coincidimos de inmediato con la gobernadora, son tres: infraestructura cultural, formación en las artes y la defensa y divulgación de nuestro patrimonio. Esos tres elementos son el coco de las instituciones, porque nunca hay dinero suficiente para infraestructura, porque el patrimonio es inabarcable y porque la formación es, supuestamente, cara.

“Parecen elementos casi tan evidentes, pero a veces, lo obvio, no es lo evidente. Entonces es ahí, como decía, y entender los procesos culturales con toda la sensibilidad para decir por dónde vamos a intervenir. Nosotros vamos a intervenir en esos tres ejes. Ese es básicamente el plan de trabajo, que ya lo verán en el Plan Estatal de Desarrollo”.

Refiere que al igual que la Secretaría de Cultura federal, la dependencia a su cargo escogió el paraguas de la cultura asequible, es decir, lo que tiene que ver con cuánto tarda una persona para acceder a un bien cultural, cuánto tiene que caminar o desplazarse. “Ese es el marco referencial, el acceso a los derechos culturales con estos tres ejes”.

–La política pública es la respuesta a un problema público ¿Cuáles serán las políticas con que buscarán resolver esos problemas públicos?

–En primer lugar, con un plan de infraestructura cultural que vaya, sobre todo, a lo que ya se usa, a lo que ya tiene arraigo en las comunidades, intervenir ahí. Porque los presidentes municipales, los políticos en general, lo que dicen es vamos a construir 20 casas de cultura y eso es la herencia de una deuda y la casi garantía de que no tenga continuidad. Hay ejemplos, el Museo del Barroco en Puebla, es eso, está tan endeudado el estado con ese asunto que ni la fama del arquitecto que lo construyó no da, no hay manera de que dé.

“Nosotros somos muy conscientes, y lo hemos platicado mucho con la gobernadora, qué infraestructura vamos a fortalecer, la que se usa, ese es el primer derrotero, porque si nos ponemos a construir nomás por construir va a ser eso mismo, vamos a dejar elefantes blancos a medias, cosas que no se usan, que no tienen arraigo y eso, sí o sí, es de alguna manera malversación de fondos, porque el diagnóstico es ese”.

En este tenor, adelanta la intención de fortalecer los centros culturales de Contla de Juan Cuamatzi, de Huamantla, de Calpulalpan y de Tlaxco, “eso es posible o es más realizable. Luego también pensar a lo grande, pero si no empezamos con lo que se tiene no vamos a acabar nunca”.

En el eje de formación, abunda, “tenemos ya la próxima apertura de la Licenciatura en Artes Visuales, con la Escuela de Arte que atinadamente dirige la maestra Rosa María Lucio. Ese es uno de los compromisos que teníamos y ya va a pasar, la próxima convocatoria sale gracias a un convenio que firmó la gobernadora con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL)”.

En la Escuela de Música, que actualmente ofrece una licenciatura técnica, se va ampliar el techo de formación hasta postgrado. “En Huamantla vamos a abrir la Escuela de Salterios, abriremos también todo un complejo para artes y oficios en el estado. Es decir, mucha formación con cosas muy puntuales”.

Asimismo, anuncia que junto con el INBAL se pondrá en marcha la Escuela Nacional Textil, que dirigirá el maestro Juan de la Cruz. “Se iniciarán todos los trámites este año para que en el próximo ya esté en funcionamiento en Chiautempan”.

En el tema de la defensa del patrimonio y su divulgación, además del Centro de Estudios de la Cuestión Indígena, “una parte de nuestra obligación es participar en las declaratorias patrimoniales del estado, entonces se va a establecer un grupo interinstitucional para el tema del ex convento de San Francisco para ir analizando de manera colegiada aquellos elementos que puedan beneficiar al convento ahora nombrado Patrimonio Mundial por la Unesco, para hacer cumplir las recomendaciones que se hicieron en el momento de la declaratoria. También para analizar los elementos que podrían hacer daño a esa declaratoria”.

–¿Cuáles serán los programas prioritarios y cuál su financiamiento?

–Estamos reordenando el presupuesto de la Secretaría para poder ir cumpliendo con esos compromisos, por ejemplo, para infraestructura hemos estado trabajando con las convocatorias que están abiertas a nivel nacional, con los planes de desarrollo municipal, porque a veces la infraestructura cultural la dejan al último o casi como ocurrencia, entonces para que esté todo de manera integral.

“También concurriendo presupuestos, o sea gracias a la gestión con cultura federal, con otras instancias del propio gobierno estatal ir completando para que el desarrollo de las propias comunidades sea integral. Este es un año de poder dar inicio a ciertas iniciativas muy importantes, que luego sean acompañadas con su presupuesto, pero sobre todo entender que los presupuestos no es nada más de lo que tiene un solo ente, la gobernadora nos ha dicho que trabajemos siempre en equipo y que todo es transversal y tenemos que ir entre todos aportando para realmente generar estos proyectos de alto impacto”.

–¿Cómo articularán la idea de que la cultura se convierta en el eje económico del turismo?

–Ahí creo que es muy importante el trabajo muy coordinado que hemos tenido con la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, porque efectivamente así lo entendemos, la cultura como un eje de transformación social, pero también de activación económica.

“Estamos trabajando en conjunto para llevar, sobre todo, a nivel internacional las expresiones culturales de Tlaxcala y emprendedores locales, por ejemplo, se tendrá una semana cultural de Tlaxcala en Chicago, Estados Unidos. Lo mismo en el Desfile de la Hispanidad en Nueva York tendremos camadas de carnaval, etcétera. Gracias a esa muestra cultural vamos a traer más turismo al estado de Tlaxcala”.

–Descríbenos tu visión de futuro de cómo se encontrará la cultura al final del sexenio.

–Veo tener a nuestras lenguas originarias vitales e incluidas en todos lados. Que se hable otomí, náhuatl y español sin temor y que no perdamos hablantes. Nos va a tocar trabajar con las metas del decenio de las lenguas indígenas, si no podemos cumplir no estamos sirviendo. Si vamos perdiendo hablantes de otomí y se extingue, eso será fracaso.

“Veo hablantes de lenguas más fuerte. Cómo impulsarlo, a través de la Bienal de Arte Indígena en el museo, a través de la literatura y de una política editorial que sea muy incluyente, eso es lo que le toca a cultura de transversal, con educación trabajando para que en las escuelas haya mejor y más educación bilingüe, para que los productos que salgan del gobierno, como el plan de desarrollo, también esté traducido a esas lenguas, aunque sea de una manera más acotada y para todo público.

“Veo una infraestructura cultural completamente renovada, creo que ahora con el nivel y calidad que tiene el Museo de Arte de Tlaxcala (MAT) tiene que ser ejemplo para el resto de la infraestructura cultural del estado, con este plan que se fija primero en lo que ya existe antes de plantear nuevos proyectos. Seis años son buenos para ir renovando poco a poco la infraestructura cultural, incorporando más si se puede, pero sobre todo renovando y revitalizando toda la que ya existe.

“Veo una proyección nacional e internacional que permita que investigadores, académicos, gente de la cultura descubra Tlaxcala de otra manera, que se interese por los procesos democráticos de la república de indios, que se interese por el devenir histórico del pueblo, que se interese por el viaje de las 400 familias tlaxcaltecas y la fundación del territorio nacional y de otros territorios en el mundo. Es decir, que haya un interés genuino por Tlaxcala de propios y extraños y por lo tanto una reivindicación total en el panorama histórico y cultural de la nación.

“Veo en el horizonte de seis años que artesanos o artistas tradicionales, como me gusta llamarlos, sepan que cuentan con las autoridades acompañándolos y puedan vivir su propio proceso creativo en total libertad, pero teniendo esa fortaleza de haber instituciones que los acompañan, los promueven y los difunden.

“Veo, sobre todo, comunidades con mucho orgullo de saberse tlaxcaltecas y de tener una cultura realmente rica, una cultura madre y que esto se lleve con orgullo a todo el mundo”.