Lunes, agosto 25, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Con acción coordinada entre ayuntamiento de Tlaxcala y Congreso local, se llevó a cabo el festival folklórico

La Redacción

Como una forma de fortalecer la identidad cultural y difundir el talento juvenil, el fin de semana se llevó a cabo en el Congreso del estado el festival “Riquezas Folklóricas de México”, organizado por el ayuntamiento de Tlaxcala, que preside Alfonso Sánchez García, a través del Departamento de Turismo y en coordinación con la diputada Soraya Bocardo Philips, presidenta de la Comisión de Turismo.

- Anuncio -

Este encuentro fortalece el compromiso de las instituciones por abrir espacios que enaltecen las tradiciones locales y promueven el arte como motor de desarrollo social.

El evento contó con la participación del Grupo Experimental Proyección Juvenil y del Joven Ballet Folklórico de Tlaxcala, conformado justamente por jóvenes de entre 15 y 22 años de edad, quienes con entrega y talento demostraron que el folklor sigue vivo y que Tlaxcala es semillero de orgullo nacional.

A la celebración acudieron la regidora de Turismo del municipio de Tlaxcala, Saidé Vázquez Nava; la sexta regidora, Lizbeth Carcaño Torres; la coordinadora de artesanos, Alejandra Mendoza; el cronista de Bustamante, Nuevo León, Marco Antonio Flores Jasso, así como el coordinador del Grupo Experimental Proyección Juvenil, José Juan Pérez Sánchez, quienes coincidieron en impulsar iniciativas que preserven y difundan el folklor mexicano.

- Advertisement -

El gobierno de Alfonso Sánchez García respalda y acompaña este tipo de esfuerzos culturales que fomentan el orgullo de nuestras raíces y fortalecen la proyección turística de la ciudad.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Emite FGE 2 mil 266 órdenes de protección a mujeres por violencia de género

Yadira Llaven Anzures -
En lo que va del año, la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió 2 mil 266 órdenes de protección a mujeres por denuncias de...

De la Peña busca la presidencia de la mesa directiva del Congreso local

Juan Luis Cruz Pérez -
El morenista Emilio De la Peña Aponte reconoció su interés por ocupar la presidencia de la mesa directiva del Congreso local, misma que encabezará...

Expide CFCRL constancia de representatividad a CTM en el asunto de la UPTx

La Redacción -
El pasado 15 de agosto del año en curso, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) expidió la constancia de representatividad, con...

Más noticias

Detienen en Colima al ‘Chalamán’, familiar de ‘El Mencho’; requerido en EU por narcotráfico

La Jornada -
Ciudad de México. En un operativo conjunto del Gabinete de Seguridad que derivó de un intercambio de información con Estados Unidos, fue detenido en...

Kilmar Ábrego, salvadoreño símbolo de política migratoria de Trump, vuelve a ser detenido en EU

La Jornada -
Baltimore, Estados Unidos.- Un ciudadano salvadoreño que se volvió un símbolo de la guerra del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal fue detenido...

Nuevo ataque israelí a hospital en Gaza mata a cinco periodistas

La Jornada -
Gaza, Territorios Palestinos.- Cinco periodistas, entre los cuales colaboradores de medios internacionales, murieron el lunes en un ataque israelí contra un hospital en el...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025