Con acción coordinada entre ayuntamiento de Tlaxcala y Congreso local, se llevó a cabo el festival folklórico

Como una forma de fortalecer la identidad cultural y difundir el talento juvenil, el fin de semana se llevó a cabo en el Congreso del estado el festival “Riquezas Folklóricas de México”, organizado por el ayuntamiento de Tlaxcala, que preside Alfonso Sánchez García, a través del Departamento de Turismo y en coordinación con la diputada Soraya Bocardo Philips, presidenta de la Comisión de Turismo.

Este encuentro fortalece el compromiso de las instituciones por abrir espacios que enaltecen las tradiciones locales y promueven el arte como motor de desarrollo social.

El evento contó con la participación del Grupo Experimental Proyección Juvenil y del Joven Ballet Folklórico de Tlaxcala, conformado justamente por jóvenes de entre 15 y 22 años de edad, quienes con entrega y talento demostraron que el folklor sigue vivo y que Tlaxcala es semillero de orgullo nacional.

A la celebración acudieron la regidora de Turismo del municipio de Tlaxcala, Saidé Vázquez Nava; la sexta regidora, Lizbeth Carcaño Torres; la coordinadora de artesanos, Alejandra Mendoza; el cronista de Bustamante, Nuevo León, Marco Antonio Flores Jasso, así como el coordinador del Grupo Experimental Proyección Juvenil, José Juan Pérez Sánchez, quienes coincidieron en impulsar iniciativas que preserven y difundan el folklor mexicano.

El gobierno de Alfonso Sánchez García respalda y acompaña este tipo de esfuerzos culturales que fomentan el orgullo de nuestras raíces y fortalecen la proyección turística de la ciudad.