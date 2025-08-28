Jueves, agosto 28, 2025
Con 84 mil atenciones médicas, Tlaxcala cuida la salud de personas mayores

En el marco del día del abuelo, que se celebra este 28 de agosto, el sector salud de Tlaxcala informó que, en lo que va de 2025, se han realizado 84 mil 401 acciones médicas a favor de personas mayores en los 60 municipios de la entidad, con el propósito de fomentar el bienestar y atención integral de este sector de la población.

En las Unidades Médicas distribuidas en todo el estado se han llevado a cabo 16 mil 390 tamizajes de caídas, 16 mil 57 valoraciones de continencia urinaria, 15 mil 574 consultas de presión arterial, 20 mil 864 valoraciones para identificar riesgos de fracturas por osteoporosis y 15 mil 516 tamizajes de memoria.

La responsable del programa del Adulto y el Anciano de la Secretaría de Salud (Sesa), Ivette Alonso Lozada destacó que estas acciones forman parte de la estrategia que impulsa el gobierno del estado, a través de los componentes de enfermedades cardiometabólicas y salud del adulto mayor, los cuales atienden a personas que no son derechohabientes de ninguna institución de salud y que presentan padecimientos crónicos no transmisibles.

Alonso Lozada recordó que, entre los principales problemas de salud en este sector poblacional, destacan la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, las enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer, padecimientos que representan las primeras causas de muerte tanto en hombres como en mujeres.

La Sesa exhortó a la ciudadanía a acudir periódicamente a las Unidades Médicas IMSS–Bienestar y centros de salud, con el fin de detectar y tratar oportunamente los padecimientos propios de la edad, y asegurar una mejor calidad de vida a las personas mayores tlaxcaltecas.

