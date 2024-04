Con 110 tatuadores tlaxcaltecas, se desarrollará Tlaxcala Tattoo Convención 2024

Con un total de 130 tatuadoras y tatuadores, de los cuales 110 son originarios del estado de Tlaxcala, el Centro de Convenciones albergará la segunda edición del Tlaxcala Tattoo Convención 2024, el próximo 20 y 21 de abril a partir de las 12 horas.

En rueda de prensa, el comité organizador presentó Tlaxcala Tattoo Convención 2024 en su segunda edición, de la que destacaron que se realizarán actividades artísticas y culturales para recibir a público de todas las edades.

Esto con el propósito de resaltar las habilidades de las y los tlaxcaltecas en el arte del grabado de la piel y difundir el talento de estos artistas entre las y los tlaxcaltecas que sienten interés en realizarse algún tatuaje.

“El objetivo principal es dar a conocer todos estos talentos, presentadores y artistas en general”, mencionó Emanuel Águila, organizador del evento.

Los tatuadores vendrán de distintos municipios, como Calpulalpan, Apizaco y Huamantla.

Los organizadores señalaron que ha aumentado en este 2024 la participación de la mujer en estas habilidades de tatuar.

Además, quienes asistan a este evento podrán disfrutar de otros atractivos, como es la participación de colectivos de pintores, exposición artísticas y exposición de vehículos 4×4 los días de la convención en la capital tlaxcalteca.

Con el objetivo de hacerlo un espacio familiar, se contará con un área especial para infancias, a fin de que se encuentren en un espacio seguro.

La entrada será completamente gratuita, además de que se estudiaron los precios de los estudios de tatuaje que participarán de esta convención para que sean accesibles para las y los asistentes.

Para brindar seguridad a la población que asista a realizarse un tatuaje, Emmanuel Ávila señaló que los estudios de tatuaje que participan en esta convención contarán con las certificaciones y protocolos de seguridad e higiene, con lo que se garantiza la protección a la salud de las y los asistentes.

En este mismo sentido, acerca de los estudios clandestinos de tatuaje, expuso que la clandestinidad se entiende como alguna manera de tradición entre los tatuadores; ante lo que aclaró que la clandestinidad no siempre involucra la falta de protocolos de higiene.

No obstante, no señaló si cuentan con un padrón de cuántos estudios se encuentran en esta condición, pues solo apuntó que se trata de una tradición para los tatuadores, incluso a nivel internacional, que no necesariamente significa que se trate de un sitio con malas prácticas.

Fue así como aseguró que se seguirán las reglas de sanidad, los protocolos y precauciones necesarias para garantizar la seguridad de las y los asistentes que deseen realizarse algún tatuaje durante la convención.

