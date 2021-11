Comunidades aledañas a Cacaxtla-Xochitécatl han cambiado su visión sobre la zona; ya la ven como suya: Gómez

Gracias a un trabajo antropológico social realizado desde 2015 en la Zona Arqueológica de Cacaxtla-Xochitécatl, en las comunidades aledañas, la población ha modificado la visión que tenía sobre el complejo arqueológico, pues ahora lo ven como suyo, asentó Yajaira Mariana Gómez García, subdirectora del sitio prehispánico e investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Recordó que antes de esta labor, los habitantes de esas comunidades se sentían ajenos a la zona arqueológica a tal grado que muchos de ellos no habían visitado las pirámides ni los museos de sitio a pesar de encontrarse en su mismo territorio, por lo que se puso en marcha una serie de actividades enfocadas a la población infantil para que sirviera como vínculo con los adultos.

“Yo llegué en 2015 y empezamos el trabajo de identificar cómo nos veían las comunidades y el resultado sí fue muy triste porque muchos no habían visitado la zona. Las respuestas eran, y con toda razón, que ese cerro era nuestro y ahora hasta me cobran por entrar. Entonces, como instituto se empieza a cuestionar qué es lo que no se está haciendo bien por qué no se está llegando a las comunidades”.

Ante este panorama, abundó Gómez García, se comenzó un trabajo de acercamiento con niñas y niños a través de talleres gratuitos y visitas a la zona arqueológica, pues “siempre son el vínculo con los adultos, son niños que en 2015 llegaron de 10 años y ahorita ya son adolescentes, ya fueron a la universidad y ellos son los aliados de la zona”.

“Comenzamos a sembrar esta semillita y también con los papás porque a final de cada taller los invitamos, dependiendo de la fecha, a la elotiza, en verano, por ejemplo, les enseñamos los resultados y empezamos a trabajar con ellos. Ese es el primer vínculo y los niños nos han ayudado mucho”.

“Lo que hacemos mucho es dar talleres gratuitos, hemos ido a las escuelas solo pedimos los espacios y lo complementamos con la visita guiada, porque de nada va a servir que no lleguen, invitamos institucionalmente con un oficio a la escuela, explicando cuántos niños y papás llegan y es una visita guiada y así se les da la puerta abierta porque es su zona arqueológica.

Otra estrategia de vinculación, fue el programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro, por medio del cual, 55 adolescentes de las comunidades aledañas participan en las actividades del complejo arqueológico, “son nuestro vínculo tanto en los programas de y Cacaxtla y el museo, son el anclaje y creen en la zona, ya la ven diferente, ya es su zona porque tienen las puertas abiertas”, indicó la responsable del sitio prehispánico.

Una muestra del resultado de estas acciones tuvo lugar el año pasado con motivo de la pandemia de Covid-19, refirió la arqueóloga.

“Ahora en pandemia, el año pasado que fue muy duro económicamente porque la Federación se enfocó a la salud, el recurso no estaba llegando y ya queríamos abrir, pero los aliados de la comunidad vinieron a ayudarnos a limpiar la zona y estuvimos listos para la fecha que ya teníamos indicada para la apertura en septiembre (de 2020)”.

“El derecho humano que tenemos a la cultura se debe aplicar más a las comunidades porque son quienes te van a ayudar si en algún momento se necesita. Está cambiando la percepción de la gente hacia la zona arqueológica, aunque no es tan visible, pero hay acciones que nos dan esos resultados. Crear vínculos con las autoridades, con las comunidades, con los pobladores, para ayudarnos y hacer el trueque, los apoyamos, nos apoyan y así se crean vínculos de identidad y vamos trabajando con el acceso a la zona”, resaltó.

Gómez García explicó que esto es parte del trabajo antropológico social, pues “la antropología es social y aquí son pueblos mestizos, originarios, que están asentados aquí desde hace muchos siglos”. También resaltó a diferencia de años pasados, ahora los investigadores del INAH “hemos empezado a salir de nuestro gabinete y regresar a las comunidades para explicarles y entregar los productos de lo que se está estudiando o escribiendo, un libro o conferencias”.