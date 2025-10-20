Lunes, octubre 20, 2025
Comunidad UATx muestra su solidaridad con damnificados de Huauchinango tras el huracán Priscila

La Redacción

En un acto de solidaridad y compromiso social, el rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), Serafín Ortiz Ortiz, acompañado por el notario José Aarón Pérez Carro, presidente del Colegio de Notarios de Tlaxcala, y por la estructura de gobierno de esta casa de estudios, dio el banderazo de salida de 26 mil 137 víveres para los damnificados afectados por el huracán Priscila en Huauchinango, Puebla, ayuda que fue recibida por Rogelio López Angulo, alcalde del municipio poblano.

Este domingo, en la puerta del campus Rectoría, Serafín Ortiz agradeció la actitud positiva, solidaria y humana de la comunidad universitaria que pone en alto los valores del humanismo y del homo universitatis ante estos escenarios tan lamentables de sufrimiento de la gente.

“Noté –prosiguió el rector–, una espontánea bondad y generosidad de la comunidad universitaria porque en solo dos días juntamos más de 26 mil productos que serán enviados a Huauchinango por las situaciones de emergencia que se viven en esa región del país”.

A su vez, Gloria Ramírez Elías, secretaria de Autorrealización, área que coordina el acopio de víveres, precisó que a esta colecta se unieron estudiantes, trabajadores administrativos y docentes de las diversas áreas universitarias para reunir víveres, artículos de higiene personal, agua embotellada y otros insumos de primera necesidad.

La campaña de acopio de estos insumos también responde al llamado que hizo el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, para apoyar a nuestros paisanos afectados por las lluvias. Y gracias a la generosa respuesta de estudiantes y la base trabajadora habrá un segundo envío de ayuda para Huauchinango.

De este modo, Gloria Ramírez y Miguel Moisés García de Oca, secretario Administrativo, entregaron la colecta universitaria de la UATx a Rogelio López, quien patentizó su agradecimiento a Serafín Ortiz y a toda la comunidad de la Autónoma de Tlaxcala por este valioso respaldo que se suma a las acciones de apoyo en beneficio de las familias afectadas por las recientes contingencias.

Además, afirmó que estos gestos de empatía reflejan el espíritu solidario que caracteriza a las instituciones comprometidas con el bienestar de la sociedad.

Al igual que en la salida de víveres desde la UATx, en Huauchinango el notario público Carlos Ferrao dio fe de la entrega de la ayuda solidaria.

