Comunidad indígena adelanta elección para desmarcarse de las votaciones del 6 de junio

Para desmarcarse de las votaciones constitucionales del próximo 6 de junio y como una forma de defender su autonomía, la comunidad de Guadalupe Ixcotla, municipio de Chiautempan, adelantó la elección de su presidente a través del sistema de usos y costumbres como pueblo indígena.

“Para que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) no se confunda y no entienda que ya somos constitucionales. Aquí estamos siguiendo las normas como pueblo originario”, aseveró Crispín Pluma Ahuatzi, aún representante político de esta localidad.

Sin incidentes y en un contexto de respeto, este domingo fue electo Gregorio Quechol Juárez, con 496 votos a favor. Durará en el cargo tres años, del 1 de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2024, pues la población determinó ampliar a este periodo a fin de empatarlo con el del presidente municipal, informó.

“Porque a veces los presidentes de Chiautempan hacen caso omiso de nuestras decisiones como comunidad”, citó. Sin embargo, precisó que la nueva autoridad nombrada será sometida anualmente a la valoración de la ciudadanía en sesión de asamblea, para refrendarla o destituirla; es decir, “si está haciendo las cosas bien se queda, si no se va, así quedó asentado en acta”.

La sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitida en el año 2019, es clara en cuanto “al reconocimiento de nuestra autonomía y de decidir si invitamos o no al ITE”, por eso no hubo intervención de este órgano, indicó.

Pero –agregó– tampoco es intención pasarlo por alto, por lo que el día 24 de este mes de mayo se le envió una notificación por escrito para informarle sobre la elección a realizar y para precisarle que no se requería de su asistencia técnica, jurídica ni logística; nada más se le entregará otro escrito para informarle el resultado.

Descartó la probabilidad de que la autoridad electoral del estado no reconozca esta determinación de Guadalupe Ixcotla, pues no tendría argumentos y “de hacerlo –acentuó–, ya sería la segunda vez que faltaría a la decisión del pueblo, en el que se ve bien clara la democracia en una comunidad que se rige por el sistema de usos y costumbres”.

“Sin tanto dinero hacemos las cosas, ya se está viendo cuánta gente acudió”; hubo una participación alta, pues se emitieron 900 votos, de los cuales 235 fueron para Salvador Ahuatzi Pinillo, y 169 para Asol Zárate, segundo y tercer lugar, respectivamente.

Pluma Ahuatzi refirió que previo a la elección, fue celebrada una asamblea para establecer las reglas del proceso en el que la población designó a su nueva representación política. A la pregunta sobre la inversión para la organización y celebración de esta elección, respondió que no fue una cantidad relevante, ya que solo se compraron “hojas grandes” para votar mediante el trazo de una raya y escribir los resultados; plumones y gel antibacterial.

No precisó el gasto, pues dijo que este dato se encuentra en la tesorería de la presidencia de comunidad. “Los candidatos no hicieron ninguna aportación económica, solamente la de su participación; la mampara que pusimos la prestó un vecino. Nos amoldamos a lo que teníamos; hicimos una como casita con una lona para que nadie viera por quién votaba la persona, solamente los escrutadores estaban al pendiente de que no votaran doble”.

Se pidió a las ciudadanas y ciudadanos el uso de cubreboca; al llegar –añadió– les fue aplicado desinfectante y gel, como parte de las medidas sanitarias recomendadas para reducir o evitar riesgos de contagio de Covid-19.

Para llegar a este proceso, Ixcotla se ha guiado en la sentencia del TEPJF, pues no había una norma específica como tal por escrito, por lo que ocho días antes se efectuó la asamblea comunitaria para tomar acuerdos, expuso.

Se eligió al comité encargado “de llevar” la asamblea de este domingo 30 de mayo, integrado por expresidentes (Cándido Mimiantzi, Domingo Sastré y Víctor Flores), junto con el comité de glosa conformado por Guadalupe Vázquez y Lorenzo Sastré. El presidente de debates fue Joaquín Sastré. En tanto, Pluma Ahuatzi dio fe del acto, selló y firmó el acta para incorporarla al libro.

“El martes fue publicada la convocatoria y con equipo de perifoneo se invitó a la población a participar; el registro de aspirantes fue los días miércoles y jueves; el viernes y sábado realizaron campaña y el domingo se llevó a cabo la votación”.

Los candidatos llevaron a cabo su campaña casa por casa y con perifoneo; “algunos pusieron una lonita, pero los actos que uno hace se reflejan en la ciudadanía. No dio tiempo para más, y así fue favorable porque no hubo tanto topeteo ni discusión; estas formas también se definieron en asamblea, yo no decidí ni avalé nada”, afirmó.

Expuso que un requisito para la población fue contar con credencial de elector para evitar que personas con intereses partidistas y que carecieran de este documento boicotearan la elección. “La gente vino consciente y sin compromiso a depositar su confianza”.

Pluma Ahuatzi refirió que ya prepara la entrega-recepción y la presentación de un informe ante la asamblea comunitaria que es la máxima autoridad. Asumió el cargo en mayo de 2019 y lo concluirá el 31 de agosto de este 2021.