Comunidad de Ciencias de la Salud UATx celebra el Día de Médico

En el marco del Día del Médico, la comunidad de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) rindió un sentido homenaje al esfuerzo humano que representa el ejercicio de la medicina. Esta conmemoración invita a reconocer con profunda gratitud la entrega, el sacrificio y la labor incansable de quienes, día tras día, ponen su conocimiento, sensibilidad y vocación al servicio de la vida, expresó José Reyes Luna Ruiz, coordinador de la División de Ciencias Biológicas, al inaugurar la Jornada Académica con motivo de esta celebración.

Reunidos en el Centro Cultural Universitario (CCU), estudiantes de la Licenciatura en Médico Cirujano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UATx portaron con orgullo la bata blanca que simboliza su compromiso con la salud y la justicia social, y recibieron una felicitación en la que la universidad expresa su gratitud a quienes, con vocación, responsabilidad e integridad, contribuyen al bienestar y al fortalecimiento de la sociedad.

Luna Ruiz agregó que esta Jornada representa un espacio de crecimiento, intercambio de conocimientos y de actualización científica, una oportunidad para reconocer que la medicina no es una ciencia estática sino un compromiso constante con el aprendizaje, la ética y el servicio.

Por su parte, José Francisco Mauricio García, director de la Facultad, reflexionó con los estudiantes de cómo las características del homo universitatis se vinculan al ejercicio profesional de la medicina, en el que se deben manejar como seres analíticos, comprensivos, predictivos, innovadores, propositivos, coexistentes, democráticos solidarios, inclusivos y universales, y estas cualidades deben estar presentes al atender los malestares que aquejan a los pacientes.

Como parte de esta celebración, se ofreció la conferencia magistral “Prioridades de cooperación de la OPS en el impacto de las Enfermedades No Transmisibles” que impartió José Moya Medina, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en México.

Previa a su intervención, José Moya fue recibido por Serafín Ortiz Ortiz, rector de la UATx, quien expresó su interés por seguir fortaleciendo los vínculos con organismos internacionales en beneficio de la comunidad universitaria y de la población tlaxcalteca.