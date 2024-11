Comuna de Acuamanala pide resolver problemas de límites territoriales con Quilehtla

El ayuntamiento de Acuamanala solicitó a los integrantes de la LXV Legislatura local su intervención para resolver el conflicto limítrofe que tiene esa Comuna con el de Santa Cruz Quilehtla, el cual no ha podido resolverse desde la creación de 16 nuevas demarcaciones en la entidad y que ha causado enfrentamientos entre ambos municipios.

- Anuncio -

La solicitud de intervención fue realizada por la síndica municipal de Acuamanala, Sandra Luna Martínez, quien pidió a los integrantes del Poder Legislativo local información sobre algún asunto o expediente relacionado a los problemas de límites territoriales entre Acuamanala y Quilehtla, “toda vez que en la actualidad está pendiente de resolver dicho problema”.

En ese sentido, la representante legal de ese ayuntamiento solicitó la intervención del Congreso local “para resolver dicha situación, esperando su pronta respuesta”.

Cabe recordar que el problema limítrofe entre ambas comunas se originó desde 1995, cuando el Poder Legislativo aprobó la separación de Quilehtla con respecto de Acuamanala, pues omitió llevar a cabo la delimitación territorial de la comunidad de Ayometitla.

- Advertisement -

Lo anterior ha originado enfrentamientos físicos y verbales entre habitantes de Acuamanala y Quilehtla, como sucedió en octubre de 2019, debido a una obra del panteón municipal del segundo de los municipios, construcción que a decir del ayuntamiento de Acuamanala se realizaría en su territorio.

A esa obra habían sido aprobados al municipio de Quilehtla un millón 620 mil 90 pesos para la construcción de barda para el panteón municipal, la cual no pudo ser construida por la diferencia por límites territoriales que todavía persisten.

Lo anterior originó, incluso, quema de patrullas, lo que obligó al Congreso del estado a retomar el tema de la delimitación territorial.

- Advertisement -

Sin embargo, en su momento la LXIII Legislatura local no pudo resolver el problema, situación que le originó al entonces presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, Luis Javier Garrido, acusaciones de incompetencia por parte de la alcaldesa de Acuamanala, Catalina Hernández Águila, de no prestarse al diálogo y de no mostrar interés alguno en el conflicto.

Ahora el caso fue nuevamente turnado a la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso local, presidida por la diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Aguilar Vega, para que dicho asunto sea priorizado a fin de que sea resuelto a la brevedad posible por los legisladores locales.

El mes pasado, el Congreso local inició con los primeros acercamientos con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para dar salida a 28 colindancias municipales, entre los que se encuentran los diferendos de Contla con Chiautempan, Santa Cruz con Cuaxomulco y Santa Cruz con Amaxac.