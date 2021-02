Compra de vacunas contra Covid no es tema sobre la mesa; no hay disponibilidad de dosis: Canacintra

El tema de la adquisición de vacunas contra el Covid-19 no se ha puesto sobre la mesa entre las empresas afiliadas a la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Tlaxcala, en virtud de que a la fecha no hay disponibilidad de dosis en el mercado y además la aplicación a los trabajadores requerirá de coordinación con las instituciones de salud, informó el presidente de este organismo, Marcos del Rosario Haget.

En cambio, advirtió que es imperativo retomar el proceso de vacunación en el país, pues consideró que en este mes de febrero continuará el alto número de contagios de Covid-19.

“La cosa no está sencilla, no creo que en el corto plazo tengamos un aplanamiento de la curva importante en cuanto a casos positivos y muertes, veo un mes muy sensible, de mucho cuidado y hay que tomar medidas para que esto pueda pararse un poco”.



Cuestionado sobre la disposición de los empresarios afiliados a la Canacintra para adquirir vacunas, Marcos del Rosario especificó: “esto es una cosa complicada por el manejo, aplicación y certeza de quién venda la vacuna. Es complicado implementar de forma independiente la vacunación, tendríamos que hacerlo con aliados como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o con hospitales privados, porque hacerlo directamente lo veo complejo y riesgoso”.

Como ejemplo, preguntó qué pasaría si como empresa aplica la vacuna y la persona tiene una reacción, “imagínate que haría la empresa, entonces es necesario recurrir a los canales correctos para que previo convenio entre empresa, sindicato e institución de salud, vayamos todos de la mano”.

El dirigente dejó en claro que las empresas no tienen inconveniente en comprar las vacunas, “pues nos sale más caro que no asista el trabajador a la planta, que pierda 15 días por enfermar de Covid-19, a pagar la vacuna que cuesta de 35 a 70 dólares, pongamos unos 2 mil pesos que no son realmente una cantidad onerosa contra lo que representa que no acuda el trabajador a laborar. De manera que estamos dispuestos a hacer un convenio y pagar la vacuna sí solo sí sobre esa regla”,

Empero, externó su desacuerdo porque el gobierno federal no ha dado agilidad al proceso de vacunación, pues primero dijo que “tenía todo el dinero del mundo para comprar las vacunas para los 130 millones de mexicanos y sólo ha tenido para 400 mil personas. No estamos jugando, somos 130 millones de mexicanos, el gobierno no está siendo honesto ni está comprometido para curar a todo México, no se vale engañar a la ciudadanía y que le eche la bolita a los empresarios, es un juego perverso y no es correcto”.

Por ello, se pronunció por esperar a ver cómo se mueve el mercado, quiénes serían los proveedores de las vacunas y las personas que van a estar involucradas en la distribución. “Hablar ahorita de comprar un millón, cinco millones o 10 millones de vacunas no es posible porque no tenemos nada. Es un dardo que aventó el gobierno federal a ver quién lo cachaba”, puntualizó.