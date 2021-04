No hay elementos que puedan distorsionar la competencia electoral en Tlaxcala, afirma Córdova

A 45 días de las votaciones del 6 de junio, Lorenzo Córdova Vianello, presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), sostuvo que están dadas las garantías de que la voluntad ciudadana se va a respetar “de manera absoluta” y de que no hay elementos que puedan distorsionar la competencia; además, aseguró que hay “altísimas probabilidades” de instalar todas las casillas en Tlaxcala.

Sin embargo, llamó a la ciudadanía tlaxcalteca a seguir los protocolos sanitarios cuando asistan a emitir su voto; asimismo, extendió esta convocatoria a los partidos políticos y a las y los actores, pues afirmó que tanto al INE como el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) han emitido recomendaciones para la realización de actos de proselitismo, avaladas por expertos en epidemiología y salud pública.

Pero precisó que estos órganos no se volverán “policías sanitarios” ni sancionarán a quien de manera irresponsable no cuide la salud de los demás, pues la responsabilidad es colectiva; por tanto, sugirió a medios de comunicación quién cumple con las medidas, pues aseveró que él como ciudadano no premiaría a quien no observe las disposiciones.

En rueda de prensa virtual con medios de comunicación locales, estuvo acompañado de Elizabeth Piedras Martínez, presidenta del Consejo General del ITE, y de Jesús Lule Ortega, presidente del Consejo Local del INE, para informar sobre los avances de la organización del proceso electoral en el estado.

Los tres funcionarios, quienes previamente sostuvieron una reunión virtual, refirieron que pese al contexto de pandemia de Covid-19 y a la complejidad en Tlaxcala, ya que por vez primera coincide la elección federal con la local para la renovación de todos los cargos, desde gobernador hasta presidentes de comunidad, se “avanza bien”, conforme al calendario y “superando problemas”.

Asimismo, tanto Córdova Vianello como Piedras Martínez aseguraron que las elecciones del 6 de junio están blindadas y garantizadas, aun cuando el ITE enfrenta insuficiencia presupuestal, pues el INE lo ha acompañado en la parte que le corresponde.

Al respecto, Elizabeth Piedras recordó que hubo una reducción de 64 millones de pesos a la propuesta original de gasto para el ITE, por lo que se solicitó una ampliación de 43 millones de pesos ante el gobierno estatal. A la fecha han sido otorgados 13 millones de pesos, pero no son suficientes, de ahí que continuarán las gestiones, además de que se han efectuado ajustes para atender actividades del proceso.

Entre las decisiones tomadas destacan la disminución en cantidad la contratación de personal eventual, de mil 728 personas a mil 210, así como en los periodos en que brindarán su servicio, comentó la comisionada presidenta.

También, añadió que el ITE ha empezado a recibir en comodato equipo de cómputo y tecnologías de la información complementarias, a partir del viernes pasado.

Lorenzo Córdova abundó que el costo total de elección federal es de alrededor de nueve mil millones de pesos, más el aparte del financiamiento a partidos políticos. Explicó que se imprimirán 102 millones de boletas por parte de talleres gráficos de México para la elección de 500 diputadas y diputados. Consideró que desde la norma se debe garantizar suficiencia presupuestal a organismos electorales.

Por su parte, Elizabeth Piedras explicó que el ITE estima cerca de cerca de 14 mil registros de candidaturas, por lo que la proyección es de aproximadamente 3.6 millones de boletas electorales a distribuir, de las cuales casi 998 mil 271 son para la gubernatura, al igual que para diputaciones locales y ayuntamientos, mientras que para presidencias de comunidad la cantidad es 644 mil 249.

El costo de la elección en el estado es de 249 millones de pesos, pues así se estableció en la propuesta de presupuesto, de los cuales 82 millones son para prerrogativas de partidos políticos y el resto, 127 millones, para el proceso y actividades ordinarias del ITE, dijo.

Citó que en función del monto final otorgado de 102 millones de pesos para la organización de la elección, se tendrán los resultados definitivos de la inversión en este concepto, pues se tomarán en cuenta los ajustes efectuados “no en los escenarios ideales”.

Por otra parte, Córdova Vianello y Lule Ortega destacaron que Tlaxcala es el estado con mayor porcentaje “de ciudadanos de ejército democrático”, para la integración de mesas directivas de las mil 609 casillas, de acuerdo al corte más reciente.

Indicaron que se requieren de alrededor de 14 mil 211 personas, para cargos de propietario y suplente, y que en la primera etapa de capacitaron a cerca de 38 mil 554, que representan 271 por ciento respecto de lo solicitado.

Lorenzo Córdova realzó que son tiempos de campaña y que son las y los candidatos quienes tienen en sus manos el escenario “y ojalá todos respeten las reglas del juego que han pactado los partidos políticos y actúen con responsabilidad; el INE hará cumplirlas sin filias ni fobias y con absoluta equidad” para las y los contendientes.

Sobre los acontecimientos generados por la cancelación de candidaturas de Morena a los gobiernos de Guerrero y Michoacán, acentuó que el INE no se va a dejar amedrentar ni caerá en provocaciones, pero observó que hay quienes “quieren vender falsamente a la ciudadanía que los órganos electorales no son parciales ni independientes”.