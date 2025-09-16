Comparte el alcalde Alfonso Sánchez una mágica noche de fiesta patria con familias de la capital

En una noche de algarabía, música y tradición, miles de familias abarrotaron la Plaza de la Constitución la noche del 15 de septiembre para vivir el Grito de Independencia, en un ambiente donde el orgullo mexicano se respiraba en cada rincón.

- Anuncio -

Las y los capitalinos llegaron ataviados con sombreros, botas, jorongos, rebozos y vestidos de adelita; los colores verde, blanco y rojo se mezclaron con los aromas de antojitos mexicanos y la emoción de la fiesta nacional.

Para iniciar, la multitud presenció el solemne Desfile de Banderas y el momento en que el alcalde capitalino, Alfonso Sánchez García, acompañado de integrantes del cabildo, custodió el Lábaro Patrio desde el ayuntamiento hasta Palacio de Gobierno, donde se desarrolló la ceremonia central.

Minutos después, la expectativa alcanzó su punto máximo con la lectura del Acta de Independencia y, finalmente, con la arenga de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, quien encendió el fervor patrio desde el balcón principal con el tradicional “¡Viva los Héroes! ¡Viva México! ¡Viva Tlaxcala!”

- Advertisement -

Los vítores se multiplicaron como eco en la Plaza de la Constitución, entre luces, el sonido de la campana y un cielo iluminado con fuegos pirotécnicos que pintaron de tricolor la noche tlaxcalteca.

El alcalde Alfonso Sánchez estuvo acompañado de su esposa Marcela González Castillo y compartió junto con la gobernadora y su familia, la cercanía con las y los asistentes en este momento de gran emotividad.

Más tarde, durante la verbena mexicana, el presidente municipal convivió con familias que le expresaron afecto, aprovecharon para tomarse la selfie del recuerdo y celebraron esta noche que confirmó la esencia de su gobierno cercano a la gente y orgulloso de su historia y tradiciones.