Comparte Alfonso Sánchez resultados de su modelo de bienestar ante Comité Consultivo estatal

La Redacción

El presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García compartió ante integrantes de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Consultivo de Bienestar y Desarrollo Social del Estado de Tlaxcala, que la estrategia Juntos por el Bien de Todos ha posicionado a la capital en el lugar número nueve de los municipios con mayor Índice de Desarrollo Humano del país, de acuerdo con la reciente evaluación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En el encuentro, celebrado en la presidencia municipal de Apizaco, el alcalde subrayó que el reconocimiento del PNUD es producto del trabajo coordinado con el gobierno estatal y de iniciativas como la Clínica del Bienestar y programas de atención comunitaria que priorizan a sectores vulnerables.

“Reitero nuestra disposición para que podamos compartir, desde el municipio, las prácticas que nos han permitido avanzar, así como los elementos de diagnóstico, planeación y seguimiento que sustentan nuestra estrategia local que fortalece el bienestar de la gente”, destacó el alcalde.

Durante la sesión, la presidenta honorífica del Comité Consultivo de Bienestar, Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar presentó los avances del programa Tlaxcala Comparte, el cual fortalece al Banco de Alimentos mediante donaciones de dependencias gubernamentales y asociaciones civiles.

Además, anunció la próxima Cena Gala 2025 y Subasta con Causa, cuyo objetivo es recaudar recursos para personas en situación de vulnerabilidad que requieren atención médica especializada.

Al encuentro asistieron representantes de los tres órdenes de gobierno, organizaciones civiles y el sector académico, quienes coincidieron en la importancia de articular esfuerzos y mantener una agenda común que permita consolidar un modelo estatal de bienestar y desarrollo sostenible.

