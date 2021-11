Comparecencia por tema de seguridad se postergará: Legislativo

La solicitud de comparecencia del responsable de la secretaria de Seguridad Ciudadana del gobierno local tendrá que ser postergada, pues los diputados deberán emitir un nuevo dictamen, tras la destitución de Alfredo Álvarez Valenzuela, quien se encuentra en calidad de “no localizable”.

El presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso local, Rubén Terán Águila explicó que el tema será analizado por los coordinadores de los grupos parlamentarios y representantes de partido, pues al Poder Legislativo le interesa conocer la estrategia en materia “de seguridad más allá de la persona que ostente el cargo”.

“Tendríamos que modificar el acuerdo porque se lee en el pleno el nombre del titular que estaba en ese momento y vamos a ver si se modifica o cuál será la ruta que vamos a tomar” refirió.

Sin embargo, dijo que la “comparecencia no debe ser vista como una silla de castigo o un tema inquisitorio porque tiene que ver con un tema de construcción que a todos nos interesa”.

Abundó que: “somos una legislatura que ha demostrado madurez política que estamos poniendo por encima de los intereses personales a los intereses del poder legislativo y eso no queda lugar a ninguna duda y nos interesa que a Tlaxcala le vaya bien porque esa es nuestra responsabilidad como legisladores y desde este poder haremos todo lo posible para que coadyuvemos a que existe una mejor seguridad en el estado”, abundó.

En esta tesitura, el también coordinador de la bancada de Morena lamentó que el ahora ex secretario de Seguridad esté inmerso en esa serie de imputaciones por presuntos delitos, por lo que se pronunció porque “la ley de aplique para todos” independientemente si se trata de un servidor público, pues si “existe una indagatoria hacia algún funcionario que se ejecute. La ley debe ser aplicable lo mismo para el ciudadano que para el funcionario y existe responsabilidad que demuestre su inocencia. No estamos en una era donde el Estado proteja a los servidores públicos”.

A esa postura se sumó, el coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Juan Manuel Cambrón Soria, quien aseguró que continúa firme la solicitud de comparecencia, toda vez que el Congreso del estado requiere saber la estrategia que ha implementado la administración estatal en materia de seguridad pública.

“La fracción parlamentaria del PRD sostendrá su posición de que se debe citar a comparecer al titular de la Secretaría en cuestión porque no se está pidiendo la comparecencia de una persona en particular, sino del titular de una institución en este caso quien asuma la responsabilidad tendrá que acudir a comparecer, porque el motivo es para que explique la estrategia implementada o que se va a implementar por parte del gobierno del estado”.

Recordó que este miércoles 24 de noviembre se tenía contemplado la comparecencia del funcionario estatal, pero debido a los recientes acontecimientos este ejercicio democrático tendrá que postergarse hasta los “primeros días de diciembre”.

Al informar lo anterior, el diputado perredista calificó de grave el hecho de que la titular del Poder Ejecutivo estatal haya designado a Alfredo Álvarez Valenzuela como secretario de Seguridad Ciudadana, pese a ser investigado desde 2014, por presuntamente haber participado en la desaparición de una persona cuando fue jefe de la Policía de Acapulco, Guerrero.

“Es muy grave y hace cuestionar en manos de quién está poniendo el gobierno del estado la seguridad de los tlaxcaltecas es grave y preocupante”.

Por ello, Cambrón Soria pidió que el próximo titular de la secretaria de Seguridad Ciudadana cuente “con experiencia probada con una trayectoria muy limpia y que además tenga la capacidad de enfrentar la nueva realidad que enfrenta Tlaxcala”.

Agregó que: “Hoy la entidad no puede presumirse como la más segura del país, no es el lugar en que no ocurra absolutamente nada y nosotros insistiremos en que los hechos que se han presentado en los últimos meses, tal vez en los últimos años. Nos hacen presumir la presencia de la delincuencia organizada, por lo tanto, quien llegue tiene que cumplir con la trayectoria y capacidad y estar a prueba de fuego. Me parece que es necesario que deban someter a revisión el proceso que realizaron antes de los nombramientos”.

Por su parte, el diputado del PAN, José Gilberto Temoltzin Martínez consideró que la gobernadora Lorena Cuéllar deberá ser más cuidadosa en la integración de su gabinete, y más en el rubro de seguridad pública, pues lamentó que en los primeros meses de esta administración haya estado al frente un ciudadano que tiene procesos penales abiertos.

“Pido respetuosamente a la Gobernadora que la probidad del nuevo encargado de la seguridad del estado no esté en tela de juicio como sucedió con el anterior secretario. Es evidente que no revisaron el perfil de los funcionarios, en especial de este caso, lo cual no puede ni debe repetirse, porque entonces nos preguntamos en manos de quién está la seguridad de los tlaxcaltecas”, acotó.