Circo, adulación y porras hubo en la comparecencia del titular de la Segob ante el Congreso

Tras mencionar que “pronto” la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros nombrará al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), Sergio González Hernández aseguró que en Tlaxcala no existe delincuencia organizada, aunque sí bandas de maleantes que incurren en algunos delitos de alto impacto

Además, minimizó las versiones de que ha habido un incremento del índice delictivo y, de paso, hizo un llamado a los tres poderes del estado y a la ciudadanía para que, juntos, “consigamos que Tlaxcala sea y siga siendo el estado más seguro del país. Busquemos soluciones antes de encontrar culpas, si así lo hacemos, seguro estoy que juntos lograremos un estado en armonía y en paz”.

También, descartó que el gobierno estatal vaya a incurrir en actos ilegales, como espiar a la ciudadanía o a la oposición, por medio de los dos software que adquirió.

Este martes, González Hernández compareció ante el pleno de la LXIV Legislatura local, en una sesión extraordinaria, en la que, por momentos, la mayoría de los diputados se convirtieron en porristas del funcionario o aduladores del gobierno estatal, socavando su función y este ejercicio parlamentario.

Este encuentro, calificado como histórico por algunos diputados que desconocen el pasado, pues aseguraban que era la primera ocasión que un secretario de Estado comparecía ante el pleno del Congreso, olvidando diversos precedentes, solo mostró el nivel de parlamento de esta Legislatura.

En las poco más de cuatro horas que duró este encuentro, las improvisaciones, el desconocimiento y el nulo rigor legislativo al usar la tribuna, salvo contadas excepciones, fue la constante, por lo que, para algunos, todo fue una farsa, un devaluado circo.

El derrotero de este encuentro lo develó casi de inmediato el líder de la bancada petista, Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, quien hace menos de tres meses se lanzó con agrias críticas en contra de Sergio González, so pretexto de la evasión de la justicia del entonces secretario de Seguridad Ciudadana, Alfredo Álvarez Valenzuela.

Covarrubias Cervantes, quien fue el legislador que propuso al pleno del Congreso local esta comparecencia para que explicara “las medidas, protocolos, directrices y demás elementos” que consideraron para la designación de Alfredo Álvarez Valenzuela como titular de la SSC, al final solo sirvió de edecán –formó parte de la comisión de cortesía– y renunció a la posibilidad de cuestionar.

Es más, el legislador, fiel a su costumbre, abandonó la sesión de plenos sin que haya transcurrido la mitad de la comparecencia, esa al que él mismo urgió.

En principio, González Hernández rindió un informe de las acciones emprendidas por la presente administración en materia de seguridad, las cuales, explicó, están divididas en seis ejes, como son la coordinación entre los tres niveles de gobierno; capacitación, evaluación y productividad; recuperación, reimplementación y actualización de las estrategias para la utilización de los medios tecnológicos; estrategia operativa de coordinación; prevención del delito; e investigación y persecución de los delitos.

En el apartado de reimplementación y actualización de las estrategias para la utilización de los medios tecnológicos, reiteró que el gobierno del estado destinó 10 millones de pesos para la adquisición de sendos programas llamados “Video Synopsis” y “Carbyne”, a través de los cuales, aseguró, buscan dar más y mejores resultados en el combate al delito y en atención ciudadana.

“Quede claro, en Tlaxcala no se espía a nadie; por el contrario, se utilizan los medios tecnológicos para brindarles una mayor protección con eficacia, eficiencia y seguridad… de ninguna manera transgrede la intimidad de las personas… nada es en exceso cuando se trata de garantizar la seguridad y la salud de los ciudadanos tlaxcaltecas” sostuvo el funcionario, previo al cuestionamiento que en ese rubro hizo el legislador panista José Gilberto Temoltzin Martínez.

En materia de coordinación, González Hernández reveló que los policías de 31 municipios no pueden hacer uso de armamento en virtud de que carecen de los permisos y el aval correspondiente, lo cual es una obligación de las autoridades municipales conseguir y acreditar a sus uniformados.

Además, el titular de la Segob corrigió las cifras dadas a conocer en la más reciente visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que en Tlaxcala solo existían 300 policías, al revelar que hay 2 mil 208 efectivos, aunque al inicio de la presente administración, 761 de éstos hacían funciones administrativas y no de protección a la población.

“Al llegar a la administración se pudo advertir que el personal que labora en la Secretaría de Seguridad Ciudadana había una nómina de 2 mil 208 empleados; mil 442 policías que son el personal operativo, que a diario atiende las necesidades directas de la población, mientras que existía una carga burocrática en el área administrativa de 761 plazas, procediendo a adoptar un trabajo de reingeniería administrativa para revertir esta tendencia, con el propósito de que se incremente el personal operativo y se reduzca el administrativo”.

De paso, el titular de la Segob aprovechó para anunciar que, en futuras fechas, el gobierno del estado realizará la contratación de 150 plazas directamente a personal operativo.

Tuvieron que pasar las preguntas de tres diputados sobre el tema del ex secretario de Seguridad, tanto de la forma en que fue contratado, como sus antecedentes y la fecha de unción del nuevo titular, para que el funcionario respondiera al respecto, al reiterar que la administración estatal desconocía los procesos legales iniciados en su contra y que nunca hubo una solicitud de colaboración para detener y encontrar a Álvarez Valenzuela.

“Pero quiero decirle a esta soberanía que los trabajos de seguridad pública no dependen de una sola persona, sino del trabajo conjunto de las diferentes dependencias y hoy contestando acerca del nombramiento del titular de la Secretaría de Seguridad, quiero decirles que se está haciendo un análisis muy puntual por parte de quien tiene que tomar esta decisión para que, en próximas fechas, ya se nombre al titular”,

Luego, siguieron las adulaciones al trabajo del gobierno del estado y a los resultados obtenidos; éstas vinieron de diputados de Morena, PVEM, PT, Nueva Alianza e incluso de Alianza Ciudadana.

Sin embargo, fue el congresista del PRD, Juan Manuel Cambrón Soria quien refutó las cifras y el discurso respecto a la disminución de los delitos, pues “en su informe no sé a qué Tlaxcala se refiere o de cuál están hablando, porque tienen otros datos, porque en términos reales en Tlaxcala el tema de inseguridad es delicado, que va creciendo; datos del Inegi dan cuenta que 49 por ciento de los tlaxcaltecas se sienten inseguros…, además, ocurren cosas impensables, de septiembre a la fecha hay el hallazgo de 17 personas muertas con violencia, siete feminicidios… es un tema que es necesario replantear en la estrategia, porque me parece que han sido bastante cortos y sin expectativas al alinearla con la estrategia de seguridad que se sigue nivel federal, que a todas luces es un fracaso, porque la inseguridad sigue incrementado”.

“También existe el rumor que en Tlaxcala hay presencia de delincuencia organizada, se habla de carteles de narcomenudistas, de colombianos dedicado al secuestro, al robo, ¿es verdad? y cuáles son los ejes de la estrategia en particular que se empiezan a implementar para evitar que las células de la delincuencia organizada se sienten en Tlaxcala”, fueron algunas de las preguntas que lanzó el perredista.

“No hay delincuencia organizada en Tlaxcala, sí se tienen detectadas bandas que están actuando en aspectos (sic) de fraude, también actuando en algunos temas de tala clandestina y también sí se ha tenido alguna incursión de algún grupo delictivo que afortunadamente ya ha sido erradicado… todos los aspectos que tienen que ver para el combate del delito de narcomenudeo si está trabajando, estoy seguro que iremos entregando resultados”, respondió.

Las adulaciones, mayormente disfrazadas de preguntas, siguieron hasta que la priista Blanca Águila Lima sostuvo que el gobierno del estado le ha apostado al olvido en el caso del nombramiento de un prófugo de la justicia como secretario de Seguridad, lo cual, dijo, “es una cruel y vulgar traición a la confianza de la ciudadanía, al no advertir esta situación hasta que la justicia federal hizo su trabajo… se nota el desorden administrativo y la falta de coordinación en el gobierno, no se pueden esperar resultados cuando no se define al responsable de Seguridad y aunque ya nos dijo que sería pronto su designación… no queremos más ensayos fallidos… no caigan omisiones en su deber, ocupar un cargo sin resultados también es corrupción, el servicio público no debe estar en manos de personas sin capacidad”.

Tras asegurar que cuenta con la capacidad y la confianza de la gobernadora, González Hernández concluyó lo que debió ser una comparecencia con el llamado al trabajo conjunto entre los tres poderes del estado, organismos y ciudadanía, con la finalidad de que “Tlaxcala sea y siga siendo el estado más seguro del país. Busquemos soluciones antes de encontrar culpas, si así lo hacemos, seguro estoy que juntos lograremos un estado en armonía y en paz”.

González Hernández abandonó el recinto legislativo flanqueado por la diputada Marcela González, esposa del titular de la Secretaría de Infraestructura, Alfonso Sánchez García y de Fabricio Mena Rodríguez, cuñado de la gobernadora Lorena Cuéllar, mientras que el otro edecán, Covarrubias Cervantes, mejor se escondió.