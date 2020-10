Comparece edil de Huamantla ante Congreso por demanda de juicio político

El presidente municipal de Huamantla, Jorge Sánchez Jasso compareció este miércoles ante el Congreso del estado para desahogar parte del proceso de juicio político instaurado en su contra por, presuntamente, incurrir en acciones y omisiones que atentan contra el buen despacho de su administración.

El munícipe priista compareció ante la Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Munícipes para atender diversas imputaciones que existen en su contra por el presunto desvió de recursos públicos, malversación de fondos, todos en perjuicio de la hacienda municipal.

Recordar que desde el año pasado fue instaurado este proceso en contra del munícipe, el cual fue promovido por la ex tesorera de esa Comuna, Gabriela León Palacios; el ex director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huamantla (Capamh), Sergio Sarmiento Rodríguez y el ex secretario del ayuntamiento, Ponciano Rincón Villagómez, así como su suplente Manuel Flores Macías.

En tanto, el edil notificó al Congreso del estado su decisión de reintegrar 145 mil pesos a las finanzas del gobierno estatal del programa de Resarcimiento a la Finanzas Municipales del estado de Tlaxcala, ello porque detectaron que esos fondos serían destinados a una escuela inexistente, y en lugares que se “encuentran en buenas condiciones”.

A través de tres escritos que envió el edil, detalló que parte de esos recursos, 70 mil pesos, fueron etiquetados para la “Rehabilitación de Bóveda de la Parroquia de San Luis Obispo”, pero al realizar una visita física al lugar “en conjunto con el Párroco y personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se constató que los daños que sufrió la cubierta principal durante los sismos de los años 2017 y 2018, arrojó una cantidad aproximada de un millón de pesos, mismos que cubriría la Secretaría de Cultura”.

Una situación similar ocurre con los 50 mil pesos que fueron etiquetados para la obra de “Rehabilitación Eléctrica para casa de Ancianos del Perpetuo Socorro”, donde a decir del alcalde “se realizó una visita física al lugar antes referido y mediante recorrido en conjunto con la directora de la institución se verifica que éstas se encuentran en buenas condiciones”.

En el caso de los recursos que fueron destinados para la “Rehabilitación de Aula en Escuela Primaria Francisco Villa, cuyo monto fue de 25 mil pesos”, el edil argumenta “que se realizó una búsqueda en las localidades que llevan por nombre Francisco Villa y en conjunto con el área de educación, no se encontró ninguna institución educativa con ese nombre, por lo que decidieron restituir esos fondos.