Miércoles, agosto 27, 2025
NoticiasCultura

Compañía de Teatro EspectActores invita al estreno de la obra “Me avisas cuando llegues”

La Redacción

En conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y para generar conciencia colectiva ante un problema que afecta a todos, EspectActores, Compañía de Teatro Intervención de la Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología (FTSSyP) de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), estrena “Me avisas cuando llegues”, el 29 de agosto, obra que muestra la difícil situación que experimentan las personas que siguen buscando a familiares o amigos desaparecidos en nuestro país.

Estudiantes de las carreras de Trabajo Social, Psicología y Psicoterapia dan vida a personajes que buscan conmover al público y generar EspecActores en Tlaxcala: Personas que ven la puesta en escena y se convierten en actores sociales para intentar ser parte de la solución al problema expuesto.

“Me avisas cuando llegues” es una obra en la que actúan: Alejandro Coyotzi, Mariel Sánchez, María Fernanda Hernández, Alondra Palacios, Luz del Carmen Hernández, Asael Ferman, Karina Hernández, María Belén de Casa, Helena Montesinos (actriz infantil invitada), Clío Montesinos (cantante invitada) y Miguel Ángel Vázquez (músico invitado); la dirección está a cargo de Rosalía Carrillo Meráz.

El estreno se llevará a cabo el próximo viernes 29 de agosto a las 13 horas en el Teatro Universitario y la entrada es gratuita.

