¿Cómo surge la idea de presentar una iniciativa para regular la maternidad subrogada?

Primero.- Es una práctica que se realiza en los hechos.

Segundo. No tiene regulación y consecuentemente, el acto carece de sustento jurídico.

Tercero. Es obligación del Legislador observar los vacíos legales y plantear opciones de regulación.

Cuarto.- Varias personas y parejas, nos han planteado la necesidad de su reglamentación. No es una ocurrencia personal, ni media interés mezquino alguno en la propuesta. Hemos escuchado, con respeto, las voces de las mujeres intentando ser madres sin lograrlo.

Quinto.- Ignorar el tema no es resolverlo.

Sexto. No obstante, sabemos que es un tema muy controvertido: Inglaterra y la India, lo regulan, Ucrania, Estonia y otros países, con matices diferentes. Se ha intentado regular en México. Existen en la congeladora, en el Congreso de la Unión, cinco iniciativas en favor y cinco en contra. A nivel estatal se regula en Tabasco y Sinaloa.

Séptimo.- El propósito de hacer foros de consulta, es realmente conocer la opinión de los destinatarios de la norma, como se planteó al inicio. No es una obsesión personal; tampoco es inminente la presentación de la iniciativa, ni tampoco la aprobación de la Legislatura LXV.

Octavo. Seguiremos consultando a las voces interesadas y respetaremos indefectiblemente el resultado de la consulta, sea cual fuese el sentido en que se dé. Se trata de realizar una consulta genuina y presentar el mejor proyecto posible.

Si a pesar de tener el proyecto mejor acabado, no existe consenso y hay razones suficientes para no presentarlo, así lo haremos. El PAC siempre pugna por la Buena Política y que las razones fundadas, de la mayoría siempre prevalezcan.