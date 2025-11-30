Domingo, noviembre 30, 2025
Como parte del aniversario del Mercado de Artesanos, el ayuntamiento de Tlaxcala organiza talleres navideños

José Carlos Avendaño

En el marco del tercer aniversario del Mercado de Artesanos, este domingo el Gobierno Municipal de Tlaxcala, encabezado por Alfonso Sánchez García, llevó a cabo talleres especiales de elaboración de adornos navideños con hojas de maíz y un curso de mini piñatas con olla de barro, impartidos por Norma Angélica García Flores y Moisés Cecilio Otero Sánchez, respectivamente.

Las y los participantes aprendieron técnicas artesanales tradicionales, en esta ocasión sin costo alguno, que continuarán en los próximos días para ampliar el número de beneficiarios.

Estas actividades permiten a la ciudadanía elaborar sus propias decoraciones y piñatas, además de convertirse en una oportunidad de emprendimiento local, destacaron los artesanos.

En el curso de mini piñatas, Otero Sánchez subrayó que uno de los propósitos es rescatar las tradiciones decembrinas involucrando a toda la familia. “La encomienda del presidente municipal, Alfonso Sánchez García, es rescatar este tipo de eventos que hacíamos antes. El espíritu navideño que tiene nuestro presidente es increíble, desde el encendido del árbol. Nuestro trabajo consiste ahora en compartir todo este conocimiento con la ciudadanía”, destacó.

Por su parte, la artesana Norma Angélica García Flores destacó que estos talleres son una oportunidad para que nuevas generaciones aprendan técnicas artesanales accesibles.

“Aquí lo único que se necesita es mucha creatividad. Los materiales son de muy bajo costo. Queremos invitar ampliamente a que la gente conozca este espacio y participe en los talleres, que son gratuitos; solo se pide una cuota mínima de recuperación para los materiales”, comentó.

Durante toda la jornada también se ofreció el taller “Circo Poético”, a cargo de la escritora y poeta Sandra Galina Fabela Poblano.

Estas actividades fueron organizadas por la Dirección de Economía y Emprendimiento Social y la Coordinación de Artesanos, del Gobierno Municipal, instancias que invitan a la ciudadanía, así como a turistas locales, nacionales e internacionales, a visitar el Mercado de Artesanos, ubicado en calle Xicohténcatl No. 11, Tlaxcala Centro, justo detrás de la Presidencia Municipal.

Sheinbaum Pardo celebra respaldo de AMLO en redes: “Somos un solo movimiento”

La Redacción -
Emir Olivares Alonso, enviado Cuernavaca, Morelos.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se dijo “muy contenta” por el apoyo y respaldo que su antecesor, Andrés Manuel...

Plan Michoacán redujo 50% los homicidios en la entidad en menos de un mes: gabinete de Seguridad

La Redacción -
Iván Evair Saldaña Ciudad de México. El gabinete de Seguridad informó este domingo que en los primeros 20 días del Plan Michoacán por la Justicia y...

Instala gobierno estatal mil 261 alarmas vecinales en Puebla capital

Yadira Llaven Anzures -
El Gobierno de Puebla ha instalado mil 261 alarmas vecinales en Puebla capital y la zona metropolitana a fin de garantizar la paz y...

