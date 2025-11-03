Comité de Participación Ciudadana requirió 13 mdp de presupuesto para el año 2026

El Comité de Participación Ciudadana espera un incremento a su presupuesto del 3 por ciento para el próximo ejercicio fiscal, porcentaje que corresponde únicamente al índice inflacionario y está dentro de los parámetros que contempla la diversas disposiciones legales, reveló el presidente del citado organismo, Juan Carlos Cruz Jiménez.

El funcionario recordó que durante el mes de septiembre entregó a la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado su anteproyecto de presupuesto para el próximo ejercicio fiscal, donde solicitó 13 millones de pesos, los cuales atenderán los diversos rubros de gasto corriente, principalmente, de esta institución.

“Nuestro anteproyecto de presupuesto se presentó dentro de los cánones de la normalidad, que fue en el mes de septiembre que se mandó a finanzas para que a su vez, éste lleve a cabo la consolidación con el resto de las solicitudes de recursos del resto de las dependencias y órganos autónomos, y en su momento, se remita al Poder Legislativo, quien al final determina los presupuestos.

Nuestra petición es de aproximadamente 13 millones, que es un incremento del 3 por ciento y está dentro de la ley de disciplina financiera”, apuntó.

Debido a que el Comité de Participación Ciudadana es la instancia encargada de la vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, Cruz Jiménez explicó que la mayor parte de su presupuesto se destina al capítulo 1000, que es salarios prestaciones, así como a cuestiones operativas.

Confió en que tanto el Ejecutivo local, como los integrantes de la LXV Legislatura local analicen y en su caso, atiendan la solicitud de presupuesto, el cual está “debidamente sustentado”.

Por otra parte, el presidente del citado organismo dio a conocer que ante la renuncia de un empleado, el Comité de Participación Ciudadana se vio obligado a adecuar su presupuesto de egresos de 2025.

“Esa adecuación presupuestal va encaminada a dar el finiquito a una persona que decidió ya no pertenecer a la nómina, entonces es solamente cuestión interna porque la partida presupuestal ya no tenía suficiencia, por ese motivo se hizo ese ajuste”.

Agregó que el “finiquito fue de aproximadamente 52 mil pesos de una ex servidora pública que estaba colaborando en la Secretaría Ejecutiva Anticorrupción, pero fue mínima la adecuación, pero estamos en vísperas de que esa información se publique en el portal de transparencia, por lo que estamos realizando los ajustes para que cualquier ciudadano lo pueda consultar”.