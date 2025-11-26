Miércoles, noviembre 26, 2025
Comité de Participación Ciudadana cuenta con 4 mdp para adquirir inmueble: Cruz

Juan Luis Cruz Pérez

Uno de los retos del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala es contar con instalaciones propias,  refirió el presidente del citado organismo, Juan Carlos Cruz Jiménez, para lo cual ya dispone de una bolsa de recursos por 4 millones de pesos.

El titular de este organismo explicó que la partida presupuestal es producto de las economías que se han generado a lo largo de ocho años, toda vez que en junio de 2017 el Poder Legislativo creó el Sistema Anticorrupción.

“De las presidencias anteriores se tiene un remanente que en su momento se va a ejercer, consideramos que es un remanente decoroso y tiene la finalidad de comprar  un  terreno o adquirir un edificio que satisfaga las condiciones del sistema. Se pretende ejercer ese recurso para que el sistema tenga un edificio digno y decoroso y que pertenezca al sistema, pero todo es con economías que se han generado y son aproximadamente 4 millones de pesos”, detalló en entrevista colectiva.

Abundó que parte de los ahorros que se han obtenido es gracias a los salarios de las vacantes que se han generado, pues en agosto de 2024 finalizó el período de la entonces presidenta Lucero Romero Mora, espacio que estuvo acéfalo por casi 15 meses.

Un caso similar ocurrió con el espacio que dejó Erika Montiel Pérez, quien concluyó su responsabilidad el 15 de agosto de 2023, pero fue hasta febrero de 2024 cuando el Congreso local designó a Víctor Cósetl Flores, quien a su vez, renunció al cargo en agosto de este año, porque el pasado 1 de septiembre asumió el cargo de Juez en Materia Civil y Familiar del Poder Judicial local.

“En ocasiones no se ha nombrado a otro integrante, entonces ahí mismo se generan las economías, digamos que han sido con ahorros y el salario de dos espacios como hemos logrado ese monto”, detalló.

Cruz Jiménez comentó que el predio o inmueble que adquiera el Comité de Participación Ciudadana deberá estar en la capital del estado ya que así lo establece la ley en la materia.

“Es una prioridad y de acuerdo a la normatividad debemos estar dentro del municipio de Tlaxcala, entonces se están haciendo las gestiones, esperemos que esta presidencia encuentre un lugar decoroso y que satisfaga las necesidades del sistema”.

Agregó que desde el inicio de operaciones del Comité de Participación Ciudadana, han operado en instalaciones rentadas, por lo que es necesario contar con un edificio propio.

