Comité ciudadano mantendrá la vigilancia ante posibles incumplimientos en el Parque de la Juventud

Este domingo, ciudadanos y activistas ambientales se reunieron en el Parque de la Juventud para convivir, recordar sus experiencias en el espacio y organizar las siguientes acciones de defensa de este lugar que pretende el gobierno del estado convertir en la Ciudad de la Juventud. El encuentro se dio tras los primeros acuerdos alcanzados con la Secretaría de Gobierno (Segob), en los que se anunció que el proyecto de rehabilitación se replanteará para evitar la tala de árboles.

Javier Santacruz, integrante del comité en defensa del parque, informó que el gobierno estatal aceptó algunas condiciones que generarían un ecocidio en dicho espacio. “El acuerdo que tenemos es que no hay aprobación ni de la parte que va a ejecutar ni del comité de la destrucción de un solo árbol. Posiblemente habrá poda”, explicó.

El activista subrayó que este punto fue un avance fundamental, pues marca el reconocimiento del movimiento ciudadano como interlocutor. “Definimos que la parte de ejecución de la obra solamente se base en rehabilitación y mantenimiento, no en intervención tal como lo pretendía el proyecto original”, señaló.

Santacruz destacó que la asamblea y el comité ciudadano presentaron al gobierno estatal una propuesta para encauzar el diálogo. “Ellos quieren salvar la inversión de 60 millones de pesos. Nosotros solo deseamos que este espacio se conserve y que el gobierno cumpla con su obligación legal de presentar los criterios normativos que sustentan cualquier intervención”, puntualizó.

El activista acusó que el gobierno estatal no cuenta con estudios de impacto ambiental ni con un mapeo de biodiversidad, por lo que la organización ciudadana comenzó a elaborarlos por su cuenta. “Estamos exigiendo que, en lugar de polarizar a la sociedad tlaxcalteca, reorienten el gasto. Esos 60 millones pueden invertirse en otro espacio”, propuso.

También, consideró que las nuevas propuestas del gobierno —como el skate park o la mejora de zonas ya construidas— deben ajustarse estrictamente a la ley. “La norma es muy clara, la entidad ejecutiva tiene que respetar las normas. Lamentamos que en esta obra, de la cual ya la presidenta de la República está enterada, no se haya considerado la conservación”, comentó.

El comité exigirá que el parque sea incorporado al programa nacional de saneamiento ambiental. “Creemos que lo más inteligente es insertar el rescate y mantenimiento de este espacio en el Plan México”, afirmó Santacruz.

El activista también destacó que lograron que se respete la integridad de los árboles enfermos. “Logramos que el mantenimiento de más de 50 árboles enfermos se realice. Ni un árbol será derribado, ni los enfermos, ni los jóvenes, ni los adultos deberán ser sacrificados”, enfatizó.

Según explicó, el movimiento ya cuenta con registros propios sobre la fauna del parque, incluyendo especies migratorias que vienen desde Canadá. “Nuestra lucha ya es internacional. Hemos abierto canales de información para alertar a conservacionistas y activistas del mundo sobre el posible daño a estas especies”, afirmó.

En cuanto a las próximas movilizaciones, Santacruz adelantó que la marcha prevista para esta semana exigirá garantías de seguridad. “Vamos a solicitarle a la gobernadora que garantice nuestras libertades de manifestación y expresión. No permitiremos que ningún derecho sea vulnerado”, advirtió.

Finalmente, explicó que la convivencia del domingo tuvo un propósito simbólico. “Queremos decirle al pueblo de Tlaxcala que la convivencia es el núcleo central de la vida. Este no es un parque solo para jóvenes; debe ser un parque de la vida, porque todos formamos parte de ella, desde el que se concibe hasta el que muere”, concluyó.