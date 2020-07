Comisión de Puntos Constitucionales responsable de reforma laboral: Flores

La presidenta de la Comisión de Trabajo, Competitividad, Seguridad Social y Previsión Social del Congreso local, Laura Yamili Flores Lozano urgió a los diputados Ramiro Vivanco Chedraui y Luz Vera Díaz a reactivar los trabajos para cumplir con la implementación de la reforma laboral.

En entrevista, descartó ser responsable del retraso que se tiene en la armonización de la Constitución Política local y de la ley en la materia, pues aseguró que le fue turnado un “expediente incompleto”.

Recordó que cuando su homólogo de Acción Nacional, Omar Milton López Avendaño fungió como presidente de la mesa directiva únicamente le turnó una iniciativa, pues la que en su momento presentó el Ejecutivo estatal, se envió a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos.

Por lo anterior, dijo sentirse sorprendida por las recientes declaraciones del coordinador de la bancada del PAN, Omar Milton López Avendaño quien la responsabilizó de que Tlaxcala esté en riesgo de incumplir con la implementación de la reforma laboral para el mes de octubre próximo.

“Creo que el ex presidente y coordinador de la bancada del PAN conoce las leyes que nos rigen y es muy claro que las reformas a la Constitución son responsabilidad de la Comisión de Puntos Constitucionales y debe saber que no me fue turnado el expediente completo, por eso me sorprende su declaración”.