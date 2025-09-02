Comienza construcción de sistema judicial más humano y cercano a la gente: gobernadora

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros asistió este lunes a la sesión solemne en la que se llevó a cabo la instalación de las y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), electos en el proceso electoral extraordinario 2025, así como la toma de protesta de la nueva presidenta del Poder Judicial, Fanny Margarita Amador Montes.

- Anuncio -

En su intervención, la titular del Poder Ejecutivo local señaló que este acontecimiento representa un parteaguas en la vida democrática y judicial del estado.

“Hoy Tlaxcala escribe una página muy importante en su historia de democracia. La toma de protesta de las y los jueces electos por el voto ciudadano nos llena de orgullo, porque significa que la justicia se fortalece con la voz del pueblo”, expuso Cuéllar Cisneros.

Además, reconoció el trabajo del TSJE durante el proceso de elección, al destacar la institucionalidad y respeto entre poderes, pues con ello Tlaxcala se convierte en un ejemplo nacional de trabajo coordinado, pero con la respectiva división de poderes.

- Advertisement -

“Hoy inicia una nueva etapa en la impartición de justicia en nuestro estado; una etapa en la que las y los tlaxcaltecas participan de manera directa en la construcción de un sistema judicial más humano y cercano a la gente. Ustedes tienen la confianza del pueblo tlaxcalteca. Les pido que la honren”, afirmó.

Cuéllar Cisneros presenció la toma de protesta de la presidenta del TSJE, Fanny Margarita Amador Montes, para el periodo 2025–2027, quien agradeció la presencia de la gobernadora y de los invitados especiales, y procedió a rendir protesta legal en cumplimiento con la Constitución local y la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En Sala de Plenos del Poder Judicial y en el marco de esta sesión, se realizó la instalación formal de la magistrada Mildred Murbartian Aguilar, del magistrado Enrique Acoltzi Conde y del magistrado Ricardo Rodolfo Trejo Ortiz, quienes asumieron sus responsabilidades en las distintas salas del TSJE, además de aprobarse por unanimidad la integración de comisiones para el proceso de entrega–recepción.

- Advertisement -

Finalmente, se llevó a cabo la imposición de la toga al magistrado Ricardo Rodolfo Trejo Ortiz, símbolo del compromiso con la justicia y el derecho.

Con este acto, Tlaxcala consolida un nuevo capítulo en su historia democrática y judicial, con instituciones fortalecidas y con la participación activa de la ciudadanía en la vida pública.

En la sesión pública estuvieron presentes la presidenta de la mesa directiva del Congreso local, Maribel León Cruz; la presidenta honorífica del Sedif, Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, así como el alcalde de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, junto con diputados locales, funcionarios estatales y rectores de universidades, entre otros invitados especiales.