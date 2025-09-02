Lunes, septiembre 1, 2025
NoticiasPolítica

Comienza construcción de sistema judicial más humano y cercano a la gente: gobernadora

La Redacción

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros asistió este lunes a la sesión solemne en la que se llevó a cabo la instalación de las y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), electos en el proceso electoral extraordinario 2025, así como la toma de protesta de la nueva presidenta del Poder Judicial, Fanny Margarita Amador Montes.

- Anuncio -

En su intervención, la titular del Poder Ejecutivo local señaló que este acontecimiento representa un parteaguas en la vida democrática y judicial del estado.

“Hoy Tlaxcala escribe una página muy importante en su historia de democracia. La toma de protesta de las y los jueces electos por el voto ciudadano nos llena de orgullo, porque significa que la justicia se fortalece con la voz del pueblo”, expuso Cuéllar Cisneros.

Además, reconoció el trabajo del TSJE durante el proceso de elección, al destacar la institucionalidad y respeto entre poderes, pues con ello Tlaxcala se convierte en un ejemplo nacional de trabajo coordinado, pero con la respectiva división de poderes.

- Advertisement -

“Hoy inicia una nueva etapa en la impartición de justicia en nuestro estado; una etapa en la que las y los tlaxcaltecas participan de manera directa en la construcción de un sistema judicial más humano y cercano a la gente. Ustedes tienen la confianza del pueblo tlaxcalteca. Les pido que la honren”, afirmó.

Cuéllar Cisneros presenció la toma de protesta de la presidenta del TSJE, Fanny Margarita Amador Montes, para el periodo 2025–2027, quien agradeció la presencia de la gobernadora y de los invitados especiales, y procedió a rendir protesta legal en cumplimiento con la Constitución local y la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En Sala de Plenos del Poder Judicial y en el marco de esta sesión, se realizó la instalación formal de la magistrada Mildred Murbartian Aguilar, del magistrado Enrique Acoltzi Conde y del magistrado Ricardo Rodolfo Trejo Ortiz, quienes asumieron sus responsabilidades en las distintas salas del TSJE, además de aprobarse por unanimidad la integración de comisiones para el proceso de entrega–recepción.

- Advertisement -

Finalmente, se llevó a cabo la imposición de la toga al magistrado Ricardo Rodolfo Trejo Ortiz, símbolo del compromiso con la justicia y el derecho.

Con este acto, Tlaxcala consolida un nuevo capítulo en su historia democrática y judicial, con instituciones fortalecidas y con la participación activa de la ciudadanía en la vida pública.

En la sesión pública estuvieron presentes la presidenta de la mesa directiva del Congreso local, Maribel León Cruz; la presidenta honorífica del Sedif, Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, así como el alcalde de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, junto con diputados locales, funcionarios estatales y rectores de universidades, entre otros invitados especiales.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Alcalde Alfonso Sánchez atestigua relevo en el Poder Judicial de Tlaxcala

La Redacción -
El presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, acudió este lunes a la sede del Congreso local y posteriormente a la del Poder Judicial...

Calles de Tlaxcala se llenaron de vida con la II Callejoneada Virreinal

La Redacción -
El fin de semana, el ayuntamiento de Tlaxcala, que preside Alfonso Sánchez García, llevó a cabo con gran éxito la II Callejoneada Virreinal en...

Escuelas protegidas, un logro de la unión entre autoridades y ciudadanía: Alfonso Sánchez

La Redacción -
Gracias al trabajo coordinado del ayuntamiento de Tlaxcala, que encabeza Alfonso Sánchez García, junto con la Dirección de Seguridad, Protección Ciudadana y Movilidad, así...

Más noticias

Israel se adentra con tanques en la ciudad de Gaza y más familias huyen

La Jornada -
Reuters El Cairo. Israel se adentró con tanques en la ciudad de Gaza y detonó vehículos cargados de explosivos en un suburbio, mientras los ataques...

Con la misión de sanear al PJ de corrupción y nepotismo reciben ministros bastón de mando indígena

La Jornada -
Iván Evair Saldaña, Gustavo Castillo y César Arellano Ciudad de México. En punto de las 16 horas, el Zócalo capitalino se convirtió este lunes en...

Gobiernos de 4T han puesto en marcha “el plan social más ambicioso en la historia de México”: CSP

La Jornada -
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseveró que, con los gobiernos de la Cuarta Transformación, se ha puesto en marcha “el plan...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025