Comercios de giros rojos no tienen licencia de funcionamiento vigente por altos cobros y exceso de trámites en la capital

Al menos unos 30 negocios de giros rojos no cuentan con el refrendo de su licencia de funcionamiento porque el ayuntamiento de Tlaxcala no los ha liberado o porque optaron por no realizarlo debido a los cobros excesivos o por la exigencia de múltiples requisitos en la anterior administración, por lo que ahora los comerciantes esperan que se cumplan los planteamientos que pusieron sobre la mesa a la nueva autoridad en la reunión del pasado 12 de septiembre.

Lo anterior lo dio a conocer el integrante de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Tlaxcala, Librado Muñoz Muñoz, quien confió que el ayuntamiento capitalino, encabezado por el morenista Alfonso Sánchez García, atienda la solicitud de los comerciantes organizados de no realizar incrementos altos en los trámites que cada año se deben realizar en la presidencia municipal.

En conferencia de prensa este jueves, dijo que el pasado 12 de septiembre sostuvieron una reunión con el alcalde para realizar algunos “planteamientos imperantes de atención para el sector comercial” que versaron en el proceso de entrega de licencias de funcionamiento de los diferentes giros, “en especial de los giros rojos”, pues tienen un atraso considerable en su entrega dado las trabas que puso la administración anterior en los dictámenes de protección civil y los cobros excesivos.

En este punto, dijo, se acordó que se van a liberar las licencias de funcionamiento de alrededor de 30 negocios de giros rojos.

Empero, resaltó que hay establecimientos que ni siquiera han iniciado el trámite del refrendo de su licencia de funcionamiento desde 2023 por los cobros excesivos o por los múltiples trámites a realizar en la administración anterior.

“La idea es que para 2025 todo comience de manera formal y legal, esto es, pagar lo que es justo y sin que enfrentemos trabas”.

También plantearon que en el anteproyecto de Ley de Ingresos del municipio de Tlaxcala de 2025 no se incurra en abusos en los cobros y que deriven en que sean invalidados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como ya ocurrió en años pasados, sino que se revisen exhaustivamente “y al sector comercio lo que le interesa es que se eliminen los excesivos requisitos que se tienen para el refrendo… No nos negamos a pagar, sino que se debe pagar lo justo y que no sea de manera desproporcionada”.

Entre los requisitos que consideran excesivos está que se exija la constancia de alineamiento de la construcción, cuando eso se hace al momento de edificación.

“Fue una mesa de trabajo extensa, pero se planteó todo lo que tiene que ver con el sector comercial y la respuesta del presidente fue de apertura hacia todas las agrupaciones comerciales”, apuntó.

En dicha mesa también estuvieron presentes los responsables de la secretaría del ayuntamiento, de Protección Civil y del área de Comercio Abierto.