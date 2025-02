Comerciantes exigen seguridad y agilizar obra pública en la ciudad capital

Representantes de comerciantes establecidos y locatarios del mercado Emilio Sánchez Piedras del municipio de Tlaxcala exigieron a las autoridades de la capital mejorar las condiciones de seguridad, agilizar las obras que se ejecutan en la ciudad y sostener una reunión para analizar el pago de refrendo las licencias de funcionamiento porque para este año se integraron dos requisitos más.

En conferencia de prensa este jueves, el representante de la Asociación de Comerciantes y Empresarios del Municipio de Tlaxcala, Librado Muñoz Muñoz, acompañado de la directora de la Canaco de la capital, Marlene Ojeda y otros compañeros del gremio, informó que es urgente sostener una reunión con las autoridades ante la creciente ola de delitos como robo a negocios, de vehículos y a transeúntes, proliferación de farderas, llamadas de extorsión, asaltos, intimidación y además estar “prevenidos de gente de Centroamérica que vea en Tlaxcala una posibilidad de delinquir”.

Expuso que otra demanda al ayuntamiento de Tlaxcala, presidido por Alfonso Sánchez García, es que se agilicen las obras de imagen urbana que se ejecutan en la ciudad para que el tránsito sea fluido y se garantice que sean de calidad, “porque sí presentan deficiencias técnicas”.

En el caso de la seguridad, expuso que han solicitado una reunión de carácter urgente con la Dirección de Seguridad Pública Municipal, a efecto de que “se refuercen los protocolos y estrategias de seguridad para que sean eficientes y sea palpable el resultado”.

Aludió a uno de los cuatro ejes del Plan Nacional de Seguridad que especifica el acercamiento con la sociedad y el diálogo permanente, “de ahí que estamos demandando que se dé cumplimiento a ese punto y haya diálogo con el sector comercio”.

“La inseguridad empieza a verse más latente en el municipio… no basta con los vecinos vigilantes y los mensajes para prevenir el delito, se necesita una reunión para analizar las estrategias a seguir para garantizar la seguridad”, asentó.

Sobre el pago de licencias de funcionamiento y el refrendo anual, refirió que para 2025 aumentan dos requisitos para los giros de restaurantes y abarrotes con venta de vinos y licores, pero no son del ayuntamiento, sino de la Secretaría de Finanzas y de la Coeprist.

“Entonces queremos una reunión para ver por qué estos dos requisitos, pues al sector comercial se le sigue hostigando con mas requisitos, no dan facilidades para realizar los pagos, parece que hay indolencia de las autoridades, se requiere que normen su criterio y vean que el comercio en Tlaxcala le ha dado un plus al tema de la estabilidad social”.

Indicó que aún no tiene los montos del pago del refrendo de las licencias de funcionamiento, ya que apenas algunos están acudiendo a las oficinas para ver cuánto va a pagar. “Comentaron que no iba a haber incrementos, pero en los hechos sí los hay, vamos a analizarlo que no exceda de lo que se ha venido dando de manera natural y el índice inflacionario”.

Advirtió que si no hay respuesta y atención del ayuntamiento, entonces convocarían a marchas y “lo que tenemos al alcance, no quisiéramos llegar a ese extremo, estamos demandando a la autoridad que nos atienda y con eso contribuimos a la estabilidad social, pero si no nos atiende, ejerceremos nuestra libertad de expresión y de acción”.

