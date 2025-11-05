Comerciantes de Tlaxcala piden que no haya aumentos por la Ley de Ingresos 2026

El representante del Comité de Comerciantes del municipio de Tlaxcala, Librado Muñoz Muñoz, acompañado de miembros del gremio, informó que sostuvieron una reunión con diputados locales para exponer su preocupación ante posibles incrementos en la Ley de Ingresos municipales 2026. El encuentro se realizó a través del diputado Bladimir Zainos Flores, con quien abordaron los retos que enfrenta el sector comercial y empresarial de la capital.

- Anuncio -

En conferencia de prensa, informó que el Comité de Comerciantes, junto con Coparmex, mantiene coordinación con el Congreso local para analizar el impacto de la Ley de Ingreso 2026, a fin de evitar incrementos a impuestos o derechos municipales. “Planteamos la necesidad de que no haya más aumentos como en años anteriores”, afirmó.

Según Muñoz, los diputados les aseguraron que los únicos ajustes previstos serán los que correspondan a la inflación. “Pues obviamente saben ellos de todos los problemas que seguimos teniendo a nivel de las presidencias municipales con los cobros por estos conceptos de ingresos”, indicó.

Durante la reunión, los comerciantes aprovecharon para comparar las leyes de Ingresos de 2024 y 2025, y detectar conceptos que consideraron injustificados. Uno de los temas más discutidos fue el cobro del servicio de agua potable bajo la categoría “residencial plus”.

- Advertisement -

“Siempre preguntamos qué cosa es residencial plus, porque no va acorde a la realidad de nuestro municipio. Desde la Administración de (Jorge) Corichi lo combatimos”, dijo Muñoz. Añadió que esa clasificación ya no aparece en la nueva versión de la ley, aunque se mantiene en algunos recibos emitidos por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlaxcala (CAPAM).

El representante hizo un llamado a los ciudadanos para revisar sus recibos y reportar cobros indebidos. “Si aún tienen en su recibo el término residencial plus, deben saber que no es válido. Solo aplican las categorías que están fijadas en la Ley de Ingresos” vigente, puntualizó.

Reiteró que los comerciantes de Tlaxcala continuarán buscando diálogo con autoridades locales y estatales para proteger la estabilidad económica del sector.

- Advertisement -

Asimismo, Muñoz expresó sus condolencias por el asesinato de Carlos Alberto Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, quien había sido invitado a Tlaxcala por el Comité y Coparmex para ofrecer una conferencia sobre seguridad pública. “Desde aquí enviamos nuestras más sinceras condolencias a su esposa, a su familia y al pueblo de Uruapan”, dijo.

El representante explicó que la visita de Manzo estaba programada para después del 20 de noviembre, pero “el lamentable homicidio” impidió concretar el encuentro. “Íbamos a tener la oportunidad de recibirlo para compartir sus experiencias en materia de seguridad pública. Lamentablemente sucedió todo lo que ya sabemos”, comentó.

Muñoz destacó que, pese a los hechos, mantienen comunicación con integrantes del equipo del fallecido edil. “Vamos a seguir en contacto con ellos, de cerca al tema, y más adelante, si las circunstancias lo permiten, nos gustaría invitar a su esposa a Tlaxcala”, expresó, aunque reconoció que las condiciones actuales de seguridad hacen difícil concretar el encuentro.