Comenzó proceso de pago de indemnización a 630 campesinos por siniestros en sus cultivos de maíz, avena y cebada

A través del Seguro Agrícola 2025, a partir de esta segunda quincena de septiembre, aproximadamente 630 productores reciben la indemnización correspondiente por afectación en sus cultivos, debido al exceso de humedad y caída de granizo en alrededor de 550 hectáreas, afirmó Rafael de la Peña Bernal, titular de la Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA).

Al remarcar que el recurso público es cuidado para apoyar a un mayor número de campesinos, recordó que hace tres años acudió a comparecer al Congreso local para aclarar sobre un monto de 16 millones de pesos que la SIA no canalizó a la aseguradora.

“Decían que estaba desviando recurso, pero se bajó directamente al campo por medio de cheques, tenemos toda la comprobación, el mismo diputado (de oposición, Manuel) Cambrón, que decía que me iba a meter a la cárcel, después reconoció que el trabajo que se había hecho era bueno”.

Acentuó que hubo un año en el que la SIA expuso a la aseguradora la situación que en ese momento enfrentaba el campo debido a fenómenos climatológicos, concretamente por sequía, pero no recibió una propuesta favorable, por lo que la dependencia prefirió canalizar el dinero a través de la Secretaría de Finanzas para que los beneficiarios retiraran el apoyo en el banco.

En cuanto a la indemnización de este año por daños en cultivos en diversos municipios de la entidad, afirmó que ya está en proceso el pago a productores perjudicados por granizadas y por lluvias torrenciales.

“Los terrenos que están anegados son a los que se les está pagando”, en una sola exhibición, y a aproximadamente 630 agricultores del estado en cerca de 550 hectáreas, puntualizó el secretario.

Luego, expresó que en este 2025 “no va a haber heladas, bendito dios sigue lloviendo, habiendo humedad nunca hay helada, las heladas fuertes vienen por lo regular a finales de septiembre, San Miguel Arcángel es el 28, estamos a unos días, pero sigue lloviendo. Esperamos que dios nos ayude, nos ha ayudado muchísimo, este ha sido uno de los mejores años para el campo, el pasado también, y esperamos que siga bien”.

En agosto pasado, de la Peña Bernal dio a conocer que el día 20 de ese mes la SIA envió a la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado la requisición del recurso para indemnizar a campesinos que sembraron en una superficie ubicada en humedales o en zonas inundadas en la región sur de la entidad, básicamente.

Repasó que los principales cultivos dañados corresponden a maíz, avena y cebada, por lo que “a más tardar”, entre el 15 y 30 de septiembre serían entregados los cheques respectivos a quienes hicieron el reporte sobre siniestros, cumplieron con los requisitos y efectuaron todo el proceso.

En tanto, el Departamento de Contingencias Climatológicas de la SIA precisó que fueron supervisadas mil hectáreas con aviso de afectación por parte de productores, de las cuales, algunas tuvieron pérdida total y otras parcial.