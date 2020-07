Comentaron en la UAT sobre la vejez en situación de calle

Con el objetivo de enriquecer la investigación de campo en temas relacionados con el desarrollo social de grupos vulnerables, la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), a través de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano, realizó la conferencia virtual “Abandono social de la vejez en situación de calle”, a cargo de Brenda Verenice Ortega Carro, de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México (ENTS–UNAM).

Previo a la presentación, organizada por el Cuerpo Académico (CA) en Ciencias del Envejecimiento, Josué Antonio Camacho Candia, en representación de Diana Selene Ávila Casco, directora de la Facultad, indicó que visibilizar los problemas y situaciones que viven los sectores de la población en condición vulnerable en las Instituciones de Educación Superior (IES), es un factor que determina el diseño de iniciativas de apoyo con base en un conocimiento que repercutirá en un proceso de compresión del fenómeno.

En su conferencia, Ortega Carro reconoció que de la población en condición de calle, las personas de la tercera edad representan el 25 por ciento, de acuerdo con cifras del Diagnóstico Situacional de las Poblaciones Callejeras 2017–2018, por lo que, dijo, la asistencia social no es suficiente para reconocer a toda la población que se encuentra en este contexto, ya que frecuentemente, no acuden a albergues porque ya les es difícil acostumbrarse a una vida en la que no se expongan.

Detalló que en estos momentos de pandemia por Covid–19, no existen medidas enfocadas a la población adulta mayor en situación de calle o abandono, por lo que, desde estos foros, se deben hacer propuestas viables considerando que son personas que no tienen acceso y/o desconocen el manejo y riesgo de contagio; además, explicó, muchas veces no cuentan con algún documento de identidad, lo cual las limita a cubrir sus necesidades de salud mínimas.

Cabe señalar que Brenda Verenice Ortega Carro es miembro del colectivo “Trabajo Social por México” y colabora en el proyecto “Teatro con Sentido Social””, perteneciente al ENTS–UNAM.