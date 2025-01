Combate a la informalidad, requiere modificar la gestión pública: Coparmex

Para reducir los niveles de informalidad en Tlaxcala, es necesario que las autoridades modifiquen la gestión pública y se den cuenta que lo hecho a través del tiempo no funciona, pues el estado alcanza niveles del 70 por ciento en actividades en sector, consideró el presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), César Reyes Chávez.

“Tiene que cambiar la gestión pública y tienen que darse cuenta que lo que hemos hecho a través del tiempo no funciona, porque esto (de la informalidad) en Tlaxcala no es nuevo; la gestión pública que hoy hacemos no es la forma de arreglar, hay que cambiarla para que estos se pueda resolver”, opinó en entrevista colectiva.

Desde su óptica, las autoridades municipales deberían dar facilidades a los que emprenden o tienen un negocio en la parte de la tramitología y de los permisos, pues eso ayuda a qué surjan nuevas unidades productivas en condiciones adecuadas para que puedan crecer y estar en el sector formal.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al tercer trimestre de 2024 había 469 mil 638 personas ocupadas en el sector informal de la economía, lo que representa el 70.1 por ciento de los ocupados en la entidad y da una proporción de siete de cada 10.

El Inegi establece que la población ocupada informal comprende a las y los ocupados que son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan (como quienes su vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo).

“La informalidad es un mal que está visto y que no apoya la economía porque no hay esa parte de la fiscalización que al final son ingresos que le caen al gobierno y que permite que haya inversiones a nivel estatal”, refirió el dirigente de este sindicato patronal en la entidad.

Agregó que al hacer la comparación de la informalidad de Tlaxcala con otros estados, hay entidades más prósperas; por ejemplo, Chihuahua que tiene menos del 10 por ciento de informalidad y lo que recauda le permite al gobierno tener movimiento de recursos, “pero aquí en Tlaxcala somos el 30 por ciento formal, entonces no es un estado que recaude tanto y cuando vemos la participación del PIB a nivel nacional, pues no figura Tlaxcala, anda abajo del uno por ciento”.

Al problema de la informalidad, César Reyes añadió que si bien hay empresas muy exitosas, también es cierto que muchas operan de manera lírica y necesitan profesionalizarse, sobre todo las micro se nacen y se mantienen dos o tres años y luego desaparecen.

“Otras sí sobreviven y se mantienen con un ingreso estable, pero necesitan profesionalizarse con diferentes mecanismos que ayudan para potencializar el negocio y a que los ingresos sean mayores, de modo que operan en mejores condiciones de trabajo y sueldos para sus colaboradores”, concluyó.