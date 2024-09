Combate a efectos del consumo de tabaco al medio ambiente requiere de acciones integrales: Castro

Para disminuir los efectos por el consumo de tabaco es necesario poner en marcha acciones de manera integral para evitar daños al medio ambiente, pues la última reforma a la Ley General para el Control del Tabaco ha sacado a los fumadores de espacios cerrados y ello ha derivado en el desecho irregular de colillas de cigarro que son un contaminante tóxico, observó Hilda Margarita Castro Cuamatzi, representante en Tlaxcala de World Clean Up Day.

En el marco del anuncio del Sexto Colillatón Estatal que tuvo lugar el pasado sábado en distintos municipios de la entidad, la activista recordó que una sola colilla de cigarro es capaz de contaminar de 50 a mil litros de agua y, lo más preocupante es que se trata de uno de los residuos que con mayor frecuencia se encuentra en los espacios públicos.

Explicó que las colillas de cigarro generan daño genotóxico en las aves que crean sus nidos con ellas y generan mutaciones en algunos anfibios que están en contacto directo con este tipo de residuos. “Sin duda existen muchísimas leyes y reglamentos que prohíben que se fume en espacios públicos, pero la realidad es otra. Nosotros queremos proponer que exista una gestión integral”, indicó.

Margarita Castro recordó que desde hace cuatro años llevan a cabo la colecta de colillas de cigarro o colillatones que tienen como propósito evidenciar la contaminación en los espacios públicos a partir de ellas, así como de la importancia de mantener limpios los espacios para fomentar la convivencia social.

La activista recordó que la última reforma en materia de espacios libres de humo de cigarro fue muy prohibitiva, de modo que no se puede fumar en escuelas, restaurantes y espacios públicos; y aunque las autoridades acuden a verificar que no haya consumo, la gente aún lo hace.

“Tal vez no ocurre per sé en el lugar, pero afuera es una realidad diferente. Proponemos reforma más integral, esa es la meta de Toktli o Wolrd Clean Up Day. Nosotros ya estamos trabajando en una realidad”, indicó.