Color, tradición y alegría llenan las calles de Tlaxcala con el desfile de “La Feria de Ferias 2025”

Con un ambiente de fiesta, color y orgullo tlaxcalteca, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó el tradicional Desfile de Feria Tlaxcala 2025, un evento que este año tuvo un toque original al incluir por primera vez el Concurso de Carros Alegóricos, una iniciativa que busca reconocer el talento, la creatividad y el amor por las tradiciones de las y los tlaxcaltecas.

El primer concurso de carros alegóricos se convirtió en el corazón del desfile, reuniendo a escuelas, dependencias, empresas e instituciones que, con entusiasmo y dedicación, transformaron sus vehículos en obras rodantes que homenajean la tradición del Día de Muertos y costumbres tlaxcaltecas.

Cada uno de los participantes mostró el ingenio y la identidad cultural del estado, a través de diseños llenos de color, símbolos tradicionales y expresiones artísticas que hicieron vibrar al público asistente.

Desde el arranque, la reina de la Feria Tlaxcala 2025, Citlali Vázquez Márquez, saludó desde su carro alegórico, marcando el inicio de un recorrido que desbordó música, tradición y alegría.

Entre los contingentes destacaron propuestas que reflejaron la riqueza cultural de Tlaxcala: la Secundaria Técnica No. 36 de La Joya presentó un carro alusivo a la fiesta brava, y la Secundaria General “Leonardo Gómez Blanco”, de Totolac, rindió homenaje al arte del pan tradicional, obsequiando pan de muerto a los asistentes, mientras que la Secundaria “Presidente Juárez” presentó un carro dedicado al tradicional juego de la lotería, y la Secundaria General “Gabino A. Palma” destacó por su entusiasmo y creatividad, entre otros.

También participaron la Técnica No. 55 de Acuitlapilco, con un carro alusivo a una ofrenda prehispánica; la Telesecundaria “José María Morelos y Pavón”, de Apizaco; la Escuela Normal Rural “Benito Juárez”, de Panotla; el Cecati 82; el Centro de Capacitación Artística Carlos Espejel; la Secundaria General “Valentín Gómez Farías”, y el Colegio “Iván Pavlov”, ambos de Chiautempan, entre otras instituciones educativas.

El desfile contó además con la presencia de dependencias estatales como el Instituto Tlaxcalteca de Educación para los Adultos y la Oficialía Mayor de Gobierno, así como instituciones de nivel medio superior y superior como el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Tlaxcala (CECyTE), el Colegio de Bachilleres de Tlaxcala (COBAT), el Cetis 132, y la Universidad del Centro Educativo de Puebla (Uniced), cuyo carro inspirado en la película “Coco” cautivó al público con su colorido y mensaje sobre la importancia de las raíces mexicanas.

Con la realización de este primer concurso de carros alegóricos, el Gobierno del Estado busca consolidar una nueva tradición dentro del desfile, promoviendo la participación ciudadana y el orgullo por las raíces culturales de Tlaxcala.

Las mejores propuestas serán premiadas por su originalidad, diseño y representación de los valores tlaxcaltecas, fortaleciendo así, el sentido de comunidad y pertenencia entre los participantes.

El Desfile de Feria Tlaxcala 2025 reafirmó su papel como una de las expresiones más queridas de la identidad estatal, donde la comunidad, las familias y las instituciones se unen para celebrar con alegría el arte, la tradición y la cultura que distinguen a Tlaxcala.

En el evento estuvieron presentes Homero Meneses Hernández, Secretario de Educación Pública; Fabricio Rodríguez Mena, Secretario de Turismo; Alfonso Sánchez García, Presidente Municipal de Tlaxcala, entre otros funcionarios y representantes de instituciones.