Colocó Fonacot 202.2 mdp en créditos el año pasado en Tlaxcala: Martínez

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) colocó 202 millones 286 mil pesos en créditos durante el año 2022, cifra que representó un incremento de 13 por ciento con respecto a los 179 millones que se tenían como meta el año pasado.

Lo anterior lo dio a conocer la directora estatal para Puebla y Tlaxcala de Fonacot, Guadalupe Alejandra Martínez Flores, quien además refirió que el año pasado se otorgaron 10 mil 59 créditos, cantidad que fue 22 por ciento mayor frente a los 8 mil 190 empréstitos de 2021.

A ello agregó que la tasa de interés que cobra Fonacot es muy atractiva, “es bastante accesible y sobre todo porque la institución busca beneficiar a todos los trabajadores”.

Respecto de las cifras de diciembre, citó que se colocaron 15 millones 611 mil pesos, lo que representó un incremento de 20 por ciento con relación a los 13 millones que se tenían como meta para el último mes del año pasado.

Martínez Flores también informó que el producto Mujer Sur se extiende para el año 2023 y la ventaja de este esquema es que no se cobra apertura de crédito y por lo tanto es más barato.

De igual manera, resaltó las firmas de convenio con instituciones el año pasado para que se otorguen créditos a los trabajadores. En este sentido, destacó los acuerdos que se tuvieron con los ayuntamientos de Tlaxcala y de Yauhquemehcan, pues quedaron pendiente pláticas con los municipios de Apizaco y Huamantla, así como con el gobierno del estado.

“Es importante que las instituciones les den el derecho a sus trabajadores de acceder al crédito Fonacot… Hemos tenido un poquito de largas por parte de algunos ayuntamientos importantes y con el gobierno del estado. Se tuvo contacto el año pasado, pensábamos que íbamos a firmar convenio, no se pudo, entiendo que pueden tener otras ocupaciones, pero a mí lo que me llama la atención es que vienen los trabajadores del gobierno del estado y no lo pueden hacer”.