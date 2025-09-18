Colocarán cápsula del tiempo con motivo de los 500 años de la fundación de Tlaxcala

Jueves, septiembre 18, 2025
En el marco de los festejos por los 500 años de la fundación de la ciudad de Tlaxcala, la directora del Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala (AGEHT), Mayra Vázquez Velázquez anunció la colocación de una cápsula del tiempo, que permanecerá sellada durante 50 años y resguardará cartas escritas por autoridades, cronistas, académicos y representantes de grupos sociales, además de periódicos, fotografías, recuerdos conmemorativos y piezas emblemáticas de la identidad tlaxcalteca, como trajes y máscaras de carnaval, un bastón de mando de Tizatlán y una memoria USB con poesía y crónicas.

Durante el ejercicio informativo Diálogo Circular, Vázquez Velázquez explicó que el proyecto busca dejar un legado incluyente a las próximas generaciones, y mencionó que se instalará frente a la Antimonumenta Feminista, en la avenida Guillermo Valle, en la capital del estado.

“La conmemoración de los 500 años de la capital es una oportunidad para dejar un legado a las próximas generaciones. Como vocal de la Comisión de los 500 años, impulsamos la creación de esta cápsula del tiempo como un testimonio de nuestra época. Desde el Archivo General e Histórico aportamos la riqueza documental y cultural que resguarda nuestra memoria, para que este proyecto se convierta en una actividad conmemorativa de gran significado para Tlaxcala”, destacó.

Vázquez Velázquez explicó que la cápsula contendrá cartas escritas a mano por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, de las titulares del Tribunal Superior de Justicia del Estado y de la Mesa Directiva del Congreso local; del presidente municipal Alfonso Sánchez García, así como del obispo de Tlaxcala, académicos, cronistas y grupos de atención prioritaria como mujeres, personas indígenas, con discapacidad y de la comunidad LGBT+.

“Todas estas cartas estarán dirigidas a los ciudadanos del futuro, como un testimonio de nuestra época”, subrayó.

Además de las misivas, se incluirán periódicos, fotografías, el programa de actividades de los 500 años, recuerdos conmemorativos de los festejos, así como objetos representativos de la vida cotidiana y cultural de Tlaxcala en 2025, entre ellos un traje y máscara de carnaval, un bastón de mando de Tizatlán y una memoria USB con poesía y crónicas.

La directora del Archivo General de Tlaxcala subrayó que la “cápsula del tiempo” se sellará en la clausura de los festejos de los 500 años de la fundación de la ciudad de Tlaxcala, y será abierta en el año 2075.

“Cuando eso ocurra, los objetos y documentos habrán adquirido un valor histórico invaluable y se integrarán a la memoria colectiva de Tlaxcala. Para el Archivo es un motivo de orgullo, porque ya no somos solo un espacio de resguardo, sino un lugar vivo que participa activamente en la vida pública del estado”, expresó.

De esta manera, la “cápsula del tiempo” se convertirá en un puente simbólico entre el presente y el futuro de Tlaxcala. Al abrirse dentro de 50 años, permitirá a las nuevas generaciones reencontrarse con la vida cotidiana, los valores y las aspiraciones de 2025, recordando que la identidad tlaxcalteca se construye con memoria, orgullo y esperanza compartida.

