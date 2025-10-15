Colocan cápsula del tiempo con motivo de los 500 años de la fundación de la ciudad de Tlaxcala; se abrirá en el año 2075

Este miércoles se realizó la colocación de la Cápsula del Tiempo con motivo de los 500 años de la fundación de la ciudad de Tlaxcala, en el bulevar Guillermo Valle, la cual será abierta en el año 2075 y resguardará documentos, objetos y símbolos representativos de este momento histórico.

El acto, organizado por el Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala (AGHET), reunió a autoridades de los tres poderes del Estado, representantes de instituciones académicas, religiosas y municipales, así como a jóvenes designados como guardianes de la cápsula, quienes tendrán la encomienda de custodiarla para las futuras generaciones.

Durante su intervención, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros destacó que este acto simboliza la continuidad de la identidad tlaxcalteca a lo largo de cinco siglos. “El sellado de esta cápsula del tiempo es un testimonio de la grandeza de Tlaxcala, una tierra que ha sabido custodiar su historia y proyectar su espíritu hacia un futuro mejor”, afirmó.

La mandataria expresó que con este gesto se busca dejar constancia de los valores y aspiraciones que guían al pueblo tlaxcalteca. “Hoy sellamos esta cápsula del tiempo para que dentro de 50 años, las y los tlaxcaltecas del 2075 encuentren en ella un mensaje de amor, orgullo y esperanza”, añadió.

Como parte de su aportación, Cuéllar Cisneros depositó una figura del “hombre pájaro”, símbolo inspirado en los murales de Cacaxtla, que representa la libertad y la sabiduría. “Esa figura encarna el espíritu de Tlaxcala, un pueblo que vuela alto sin olvidarse nunca de sus raíces”, señaló.

La cápsula incluye cartas escritas desde el presente dirigidas al futuro por la gobernadora; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Fanny Margarita Amador Montes; la presidenta de la mesa directiva del Congreso del estado, Maribel León Cruz; el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García; la directora del Archivo General e Histórico, Mayra Vázquez Velázquez; el cronista municipal; el rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Serafín Ortiz Ortiz y el obispo Julio César Salcedo Aquino, así como mensajes de personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria.

También se resguardaron periódicos, carteles, programas oficiales, libros, fotografías del Comité Organizador, souvenirs de los 500 años y una memoria USB con poesía en náhuatl. Entre otros objetos, se depositaron un bastón de mando de Tizatlán, un traje y máscara de carnaval, monedas, manuscritos y un guante de box, elementos que representan distintas facetas de la cultura y la vida cotidiana del estado.

La directora del Archivo General e Histórico, Mayra Vázquez Velázquez resaltó la relevancia del acto al afirmar que “colocar esta cápsula del tiempo es dejar un testimonio material para las futuras generaciones, un mensaje de esperanza que trasciende el tiempo”. Asimismo, agradeció a los guardianes que serán los encargados de preservar la cápsula hasta su apertura dentro de medio siglo.

Ania Morales, Juan Pablo Díaz Vázquez, Valentina Sánchez Ayala y Kervin Sandoval Carreto fueron designados oficialmente como guardianes de la cápsula del tiempo, comprometiéndose a protegerla como símbolo de la historia viva de Tlaxcala.

Por su parte, la presidenta del Poder Judicial del estado, Fanny Margarita Amador Montes compartió el contenido de la carta que dirigió a los tlaxcaltecas del futuro. “Esta carta es nuestra voz preservada a través del tiempo y un eco que añora el porvenir. Hay valores que deben permanecer como pilares inamovibles: la justicia, el respeto, la igualdad, la dignidad, la memoria y el amor por esta tierra”, leyó durante su participación.

Amador Montes reflexionó sobre la continuidad histórica de la entidad: “Tlaxcala ha sido testigo de grandes acontecimientos, cuna de civilizaciones prehispánicas, escenario de luchas y reconstrucciones. En sus calles y montañas habita una historia que se niega a ser olvidada”, expresó.

Las autoridades destacaron que su apertura en 2075 coincidirá con el 550 aniversario de la fundación de la ciudad de Tlaxcala, momento en el que se conocerán los mensajes y objetos que reflejan el espíritu del presente.

