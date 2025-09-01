Colegio de Politólogos y Administradores Públicos busca visibilidad y profesionalización con actividades académicas

Con el objetivo de hacer más visible el trabajo del gremio y promover la participación activa de servidores públicos y la sociedad en general, 66, que se realizará el próximo 11 de septiembre en el Patio Vitral del Congreso del estado.

- Anuncio -

José David Cabrera Canales, presidente del Colegio, destacó que la intención de estas actividades es que los servidores públicos “vean al colegio como un espacio y una instancia en la que pueden obtener información y actividades que podamos realizar de manera conjunta, que sean de utilidad para la sociedad”, señaló.

Te puede interesar: Gracias a la Universidad estamos de pie

El colegio fue fundado en 2023 por un grupo de politólogos interesados en promover actividades de educación continua entre sus integrantes, y en estos dos años ha desarrollado proyectos de impacto nacional e internacional.

- Advertisement -

Con motivo de su segundo aniversario, se realizarán una serie de actividades abiertas a medios, miembros del colegio y a la sociedad en general. La primera de ellas será la conferencia impartida por la doctora Flavia Freidenberg, experta en materia electoral con experiencia en estudios de Latinoamérica.

La conferencia se llevará a cabo a las 13 horas y forma parte de una agenda que incluye la creación de la Comisión de Vinculación y Promoción con Grupos en Situación de Vulnerabilidad, destinada a atender la violencia contra mujeres y personas en condiciones de vulnerabilidad en espacios públicos.

Además, durante el evento, politólogos tlaxcaltecas se incorporarán de manera simbólica a la red internacional de politólogas coordinada por Freidenberg, la cual agrupa a más de 800 mujeres de todo el mundo. En Tlaxcala se propondrá la participación de cuatro politólogas con trayectoria investigadora y experiencia en actividades públicas.

- Advertisement -

Cabrera Canales enfatizó que el colegio busca posicionarse como un referente dentro del gremio y fortalecer la participación en la agenda pública. “Lo que queremos con estas actividades es hacer más visible el trabajo del colegio, que haya más participación y que los servidores públicos aprovechen el conocimiento y la experiencia que tenemos para poner al servicio de la sociedad”, expresó.

El colegio cuenta con expertos en temas electorales y políticas públicas, incluyendo a la expresidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), Elizabeth Piedras Martínez, y a Alfonso Lima Gutiérrez, especialista en políticas públicas.

En años anteriores, la institución ha impartido cursos sobre administración municipal y acciones afirmativas, destacando la necesidad de involucrar a autoridades y partidos políticos en la capacitación. Cabrera Canales mencionó que estos cursos evidenciaron un interés limitado por parte de los funcionarios, lo que refuerza la importancia de la labor del colegio.

También puedes leer: Realizarán asambleas informativas para becas Rita Cetina y Benito Juárez en septiembre

El colegio también busca ofrecer herramientas frente a cambios constitucionales recientes, como la reforma de simplificación orgánica, que implica una reestructuración en la administración pública para garantizar la transparencia y el acceso a la información.

Por su parte, Susana Manzano, tesorera del colegio, señaló que el 11 de septiembre dará inicio también la campaña de afiliación, dirigida a politólogos que deseen profesionalizarse, actualizarse y participar activamente en la agenda académica y profesional.

“Ser miembro del colegio permite compartir experiencias, información y profesionalizarse; buscamos homogeneizar el gremio y enriquecer todas nuestras actividades con la participación activa de los miembros”, afirmó Manzano.

La campaña de afiliación ofrecerá constancias con valor curricular y busca consolidar un grupo de miembros activos que fortalezcan la labor del colegio y amplíen su impacto en la sociedad.