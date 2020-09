Piden colectivos y comunidades ser incluidos en el combate del gusano descortezador en La Malinche

Habitantes de comunidades que rodean la falda de La Malinche e integrantes de diversos colectivos se manifestaron este martes para solicitar al gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez ser incluidos en los trabajos de combate a la plaga del gusano descortezador que actualmente afecta a más de mil hectáreas de árboles de ese bosque, pues de no atenderse con medidas eficaces a finales de este año, la afectación abarcará hasta 3 mil hectáreas.

Denunciaron que el gobierno estatal, a través de la Coordinación General de Ecología (CGE), contrató una empresa para realizar el saneamiento de las zonas boscosas afectadas por la plaga, sin embargo, solamente se ha dedicado al derribo de los árboles dañados, con lo cual no se resuelve el problema.

Ante ello, Juan Pablo Hernández Decasa, integrante del Comité Sanidad de la comunidad de San Bartolomé Cuahuixmátlac, municipio de Chiautempan, reveló que se dieron a la tarea de elaborar una propuesta de atención integral de La Malinche, el cual solicitan sea tomado en cuenta por el gobierno para combatir al gusano descortezador y para realizar trabajos de restauración, reforestación, manejo de combustibles y vigilancia permanente del bosque.

De acuerdo con los inconformes, la plaga se presentó en el mes de marzo pasado en 300 hectáreas y a la fecha suman más de mil; desde entonces, solicitaron la intervención de las autoridades a través de oficios; “hemos presentado más de 14 solicitudes y no nos hecho caso, solamente nos dan largas”, acusó.

No obstante, indicaron que desde hace un mes se dieron cuenta de la presencia de brigadas de una empresa –de la cual desconocen su nombre– contratada por el gobierno del estado para combatir el gusano descortezador.

“Desde hace un mes la empresa enviada por el gobierno realiza trabajos de saneamiento y está tirando árboles, pero está pagando 150 pesos por metro cúbico a los dueños, es decir, 70 o 75 pesos por árbol. Como comunidad proponemos un proyecto integral, el derribo de árboles es necesario porque ya están muertos por la plaga, pero se puede hacer actividades de prevención que ellos no contemplan, como desinfección, colocación de trampas, monitorear los brotes y es un trabajo que podemos hacer en conjunto, no nos estamos negando las comunidades”.

Hernández Decasa consideró que el trabajo de esa empresa no es el correcto, “por ejemplo, se les ocurrió hacer una brecha de 30 metros de ancho en la parte alta del bosque, entonces, claramente, se cortaron árboles verdes y sanos con el pretexto de que se iba a contener la plaga y los árboles que ya están secos e infectados que se encuentran en la parte de abajo, como a 150 metros, no los tocaron”.

Observó que las brigadas son de pocos integrantes y no les dará tiempo para sanear el bosque a tiempo, “nuestra propuesta es que se permita a las comunidades, respetando nuestra autonomía y los usos y costumbres, colaborar. Que nos den el permiso para hacer los saneamientos, ya nos organizamos para aplicar nuestro proyecto integral”.

Advirtió que el problema de la plaga no nada más afecta la falda de La Malinche, sino los bosques de Nanacamilpa, Calpulalpan, Tlaxco y de otros estados del país.

“Es una problemática regional y es urgente darle atención porque si no a final de año vamos a tener 3 mil hectáreas de árboles muertos en La Malinche. Debemos hacer consciencia sobre todos los recursos que nos proporciona La Malinche, si no se atiende al rato vamos a tener problemas de agua, de oxígeno, tal vez a las personas que viven en el centro no les importe el bosque, pero a quienes vivimos cerca nos duele de cómo está y lo que está sucediendo”.