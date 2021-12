Colectivo identifica 31 asesinatos con características de feminicidio, perpetrados en 2021

A la segunda semana de este mes de diciembre, en el estado se habían identificado 31 asesinatos con características de feminicidios, cometidos durante 2021; sin embargo, a diferencia de otros años, se tuvo conocimiento de más suicidios o de tentativas de este que, en su conjunto, suman alrededor de 11, aseveró Edith Méndez Ahuactzin, directora del Colectivo Mujer y Utopía (CMU).

Por ello, reiteró que es necesario investigar las presuntas pretensiones de las mujeres de quitarse la vida y a aquellas que se concretaron, como probables crímenes con grado de tentativa o feminicidio, para descartar o corroborar estas posibilidades.

Expuso que en el mes de abril pasado se conocieron tres casos de suicidios y la familia de una de estas víctimas se acercó al CMU a exponer los hechos que, con base en el análisis realizado, tenía características de feminicidio.

- Anuncio -

“Sin embargo, volvemos a la misma situación de que no son investigados como ese delito, y además los familiares, quienes no eran de este estado, no tenían atención ni acompañamiento adecuado por parte de las autoridades, ya que desconocían la carpeta de investigación; tampoco recibieron servicio psicológico”, indicó.

Remarcó que hasta ahora siguen los mismos procedimientos y no se observa una intervención clara, sobre todo por parte de la Unidad Especializada para la Investigación del Feminicidio, por lo que no se ha logrado identificar su plan de trabajo.

“Sigue siendo el área de homicidios dolosos que atiende los feminicidios; aun con el cambio de administración vemos todavía prácticas que se han venido arrastrando desde hace muchos años, desafortunadamente”, expresó.

Lamentó que en el discurso institucional se utilice el tema de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), decretada el pasado 18 de agosto del presente año y que “da la impresión de que todavía no terminan de comprender en qué consiste este mecanismo, cómo debe de funcionar y cómo se deben coordinar las autoridades de los tres niveles de gobierno. No vemos ninguna modificación”.

- Anuncio -

Es preocupante que se mencione que con la AVGM los asesinatos de mujeres serían investigados desde un inicio como feminicidios, ya que es una de las recomendaciones, y a pesar de la sentencia relativa a la indagación de la muerte violenta de ‘Mariana Lima Buendía’, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desde 2015, a efecto de que se aplique este criterio en todos los casos, dijo.

“Si bien la AVGM visibiliza las faltas cometidas por parte de las autoridades, se tienen que ceñir a lo establecido tanto en el marco nacional como internacional, pero a pesar de esto siguen pasándose de largo la realización de averiguaciones con perspectiva de género”.

Acentuó que las lesiones son otro factor que debe tomarse en cuenta, junto con el de los suicidios, ya que el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) hizo referencia de alrededor de 70 denuncias por este delito.

“Sin duda, estos hechos de lesiones pueden tener de fondo características de tentativa de feminicidios, muchas de las cuales tienen un contexto familiar donde se ha ejercido este tipo de violencia y es el que se necesita indagar y dar seguimiento”.

En este sentido, recordó el caso registrado en el municipio de Apizaco, donde una mujer primero fue agredida con un machete y días posteriores perdió la vida, y aun cuando inicialmente las pesquisas se efectuarían como feminicidio, a la familia le ha costado trabajo acceder a la carpeta y corroborar que así es.

Insistió: “Son más de 70 casos en los que tendrían que llevarse a cabo las averiguaciones no como lesiones o violencia familiar, sino como feminicidio en grado de tentativa; de lo contrario, sin la atención y clasificación correcta, no se contribuye al fortalecimiento de la política pública”.

Resaltó la importancia de incorporar a la AVGM la categoría de grado de tentativa, para que el problema no se mantenga ni se agrave, sino para que ahora sí haya sanciones efectivas hacia los responsables de estas agresiones.

La también activista recalcó que en los 100 primeros días de este nuevo gobierno estatal “no esperamos que todo cambie y que todo se resuelva, pero sí que marque la pauta; cuál va a ser la diferencia comparativamente con las administraciones anteriores y con la política pública ya existente, así como en la aplicación del marco normativo, porque –subrayó- eso no lo miramos”.

Pareciera que habrá que esperar a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2021-2027, en el cual tendrán que colocar el tema de feminicidio, con relación a la AVGM, pero es fundamental “que no se quede a medias, o solo con una mención”, como sucedió en el gobierno anterior.

Abundó que sobre este tema, en general, “seguimos exactamente igual” y que aún “el problema es bastante grave”; tan solo –añadió-, se han registrado ocho suicidios y tres tentativas de estos en el segundo semestre del año, “únicamente de casos conocidos”, ya que podría haber más que no se difunden públicamente y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ha sido omisa en responder solicitudes de información.