¿Colaboradores o empleados?

Mi personal, mis chalanes, mis chavos, mis peones (de esos de la época de los hacendados), mis colaboradores, así son vistos los diputados locales. La imagen de contrapesos que debieran tener o fue ideado al crear la división de poderes, parece inexistente; su imagen de sometimiento es casi generalizada.

La culpa no la tiene la comadre, como reza el refrán, sino quienes la han hecho madrina de sus vástagos o de sus negocios, con la pueblerina idea de asegurar el futuro económico o bien tener un mayor crecimiento político.

La que manda afirma en torno a los inquilinos del Palacio Legislativo: “Son muy colaborativos, hasta ahora acompañan todos los días, en todos los eventos, porque eso es lo que ha hecho éxito y equipo”.

Y sí, de eso no hay duda, los diputados parecen hasta sus empleados.

Muchos de los que cobran como legisladores prefieren abandonar su papel de parlamentarios, de fiscalizadores, de hacedores de normas, para, cómoda y servilmente, ponerse la playera de porristas, aduladores y matraqueros.

Es más, algunos congresistas no tienen empacho de asumirse como meseros, garroteros, galopinas y hasta trovadores, porque en los festines que han sido convidados, hay quienes se han peleado por el micrófono, en su loco afán por cantarle algunas coplas a la que manda; aunque sus tequileras voces son peores que sus iniciativas.

No hay mandato, disposición u orden que los colaboradores del Congreso no cumplan. Dirán misa, pero no hay nadie que se oponga a sus mandatos y órdenes. El Congreso es y será, por lo visto, una oficina más de trámite del Ejecutivo estatal. Sin rasgarse las vestiduras, siempre ha sido así, aunque se soñó que, en la nueva historia, las cosas cambiarían.

Con esta realidad, solo falta que las declaratorias de San Pablo del Monte como capital del estado, los tacos de canasta como Patrimonio Inmaterial y la determinación de elevar a Contla al carácter de ciudad, a lo que se reduce la ardua labor legislativa, se hagan en sesiones desde Palacio de Gobierno. Total, los muchachos salieron solo buenos para colaborar.