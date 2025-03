Coinciden mujeres de diferentes generaciones en que la lucha por la equidad de género aún no termina

A pesar de las diferencias generacionales, tres mujeres de distintos ámbitos y edades coinciden en que la lucha por la equidad de género aún no ha terminado. Desde sus experiencias y trincheras, destacan que si bien se han logrado avances en derechos y oportunidades, todavía persisten barreras que dificultan la plena igualdad. Sus historias reflejan un compromiso compartido por transformar la realidad y abrir camino a nuevas generaciones.

- Anuncio -

En el marco del Día Internacional de la Mujer que se conmemora el 8 de marzo, La Jornada de Oriente realizó una serie de entrevistas a mujeres de distintos perfiles y edades para conocer sus historias, reflexiones y posturas en torno a esta fecha. Aunque sus vivencias han sido diversas, hay puntos en común que reflejan la complejidad y fortaleza de ser mujer en la actualidad.

Desde la perspectiva de una joven escritora, una jubilada con décadas de experiencia y una mujer que ha enfrentado el mundo profesional desde la maternidad, la conclusión es clara: la lucha por la equidad de género sigue siendo necesaria y el apoyo entre mujeres es clave en esta transformación social.

Mónica Vargas, escritora de 29 años de edad, comparte que para ella ser mujer es “la libertad de habitar mi cuerpo al que muchas veces nos dijeron que no nos pertenecía”. Su experiencia en el mundo literario ha estado marcada por la necesidad de abrirse paso en un espacio donde, históricamente, los hombres han tenido mayor reconocimiento. “No es que no haya escritoras, es que durante siglos sus voces fueron silenciadas”, menciona.

- Advertisement -

Ella considera que su género ha sido una ventaja en su camino profesional. “Las mujeres trabajamos muy creativamente y tenemos una sensibilidad estética especial. En mi caso, nunca he sentido rechazo ni injusticia laboral, al contrario, he podido caminar con seguridad hacia donde quiero estar”.

No obstante, reconoce que en su vida personal ha enfrentado situaciones de violencia de género. “Cuando eres niña y vienes de una familia conservadora, normalizas ciertas violencias. Creces creyendo que tienes culpa o que simplemente te tienes que aguantar. Pero rodearte de otras mujeres, de amigas y maestras con perspectiva de género, te ayuda a cambiar la mentalidad, a poner límites y a verbalizar lo que antes callabas”.

Sobre el 8 de marzo, Mónica señala que participará en la marcha no solo como manifestante, sino también como redactora. “Los medios de comunicación tienen una gran influencia social. Estaré ahí para dar voz a las mujeres, para transmitir la lucha con sensibilidad y neutralidad”. Para ella, esta fecha es una oportunidad para encontrar comunidad y reafirmar convicciones: “No se trata solo de una tradición, sino de tener una certeza, un motivo real que te impulse a cambiar tu entorno”.

- Advertisement -

Desde otra generación, Nora Oropeza, jubilada de 71 años de edad, define el ser mujer como “lo más hermoso que dios creó en esta tierra”. Para ella, su camino ha significado la dicha de dar vida y ver crecer a sus hijos. En su trayectoria laboral, como trabajadora social, nunca sintió obstáculos por su género. “Siempre conté con el apoyo de mis jefes y compañeros. Pude desarrollarme profesionalmente sin problemas”.

Sin embargo, en el ámbito personal su historia ha sido diferente. “Sí he vivido violencia, pero en mi época no se hablaba de eso. Nos decían que teníamos que aguantar, que así era la vida, pero yo hice cambiar mi propia vida. Ahora, viendo a las nuevas generaciones, me doy cuenta de que la lucha que hacen es justa y necesaria”.

Aunque nunca vio obstáculos en su desarrollo profesional por ser mujer, en su vida personal la historia fue distinta. “La carga recayó en mí. No se vale que nada más trabaje la mujer y el hombre no, es cosa de dos”, lamenta. Como madre, enfrentó la responsabilidad de proveer cuando su pareja no cumplió con su rol. “Fue difícil, pero también me demostré que yo sola podía salir adelante”, reflexiona.

Sobre las manifestaciones del 8M, Nora cree que son necesarias, pero enfatiza que deben hacerse con respeto. “Podemos hacer la lucha bien, gritar nuestras peticiones sin tener que vandalizar o agredir”, sostiene. Para ella, la clave está en la educación de las nuevas generaciones, enseñando desde la infancia la importancia de la equidad.

Finalmente, Karen Sharon Martínez, una mujer que ha transitado el mundo laboral con diversas experiencias como funcionaria pública y activista feminista donde lo más importante es su maternidad, enfatiza la relevancia de la educación y la autonomía en la vida de las mujeres. “La información es poder. Saber que tienes derechos y herramientas para defenderte cambia la vida. Antes no sabíamos a quién acudir o cómo nombrar las injusticias que vivíamos”.

Karen defiende el derecho de las mujeres a manifestarse de distintas formas. “Algunas marchamos, otras escriben, otras enseñan. Todas las formas de lucha son válidas”, dice. Considera que, más allá de las marchas, el cambio debe darse en la mentalidad de la sociedad. “Hay que seguir construyendo juntas”, expresa.

Para ella, el feminismo ha abierto caminos impensables y afirma que la sororidad entre mujeres es una de las herramientas más poderosas de cambio. “Nos queda mucho por hacer, pero estamos en un momento clave para seguir avanzando”.

A pesar de sus diferentes edades y experiencias, las tres mujeres coinciden en que la lucha por la equidad de género no ha terminado. El Día Internacional de la Mujer sigue siendo una fecha para alzar la voz, para visibilizar las problemáticas que afectan a las mujeres y para construir un mundo donde todas puedan habitar con libertad y sin miedo.

Mónica, Nora y Karen coinciden en la importancia de la sororidad y la necesidad de seguir alzando la voz. Mientras que Mónica enfatiza la libertad y la creatividad, Nora resalta el valor de la resiliencia y Karen subraya la urgencia del activismo, así como de las redes de apoyo.