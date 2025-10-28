La Auditoria Superior de la Federación de la Cámara de Diputados indica que los Códigos de Ética y Conducta Institucionales son una herramienta básica que busca homologar los principios, valores y pautas de comportamiento que se esperan de los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

El Código de Ética de la Cámara de Diputados establece que las y los diputados deben observar en el desempeño de su encomienda pública los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. A la luz de este instrumento jurídico es repudiable el actuar de Cuauhtémoc Blanco Bravo –cobijado sobrada e inexplicablemente por Morena– al priorizar un juego de padel sobre sus responsabilidades legislativas. Desde la bravuconería de quien se sabe cobijado por la impunidad, ha respondido que él no dejará de jugar porque su salud así lo exige. Diría él “gracias a dios es deportista”, pero qué desgracia que sea diputado federal y mucho peor que conserve la curul gracias a tantas mujeres qué, sabiendo que es violentador, lo protegen. Lo peor es que no es el único indecente.

El principio de eficiencia ordena, entre otras cosas, que se debe tener “permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones legislativas, pues a través de éstas, otorgan a cada mexicano lo que le es debido”; además de desempeñar oportunamente sus funciones y asistir a las reuniones.

Sirvan estas líneas como un “te lo digo Juan para que lo entiendas Pedro”. En Tlaxcala hay que conocer el incumplimiento de los Códigos de Ética de quienes se suponen deben servir al pueblo “bueno” y terminan siendo desleales, por ejemplo, con decisiones como la de construir la Ciudad de la Juventud, que anuncia una alberca olímpica de la que no hay necesidad, aunque sí mucha necedad.

Quienes también deben poner mucha atención son las y los integrantes del cabildo capitalino, pues qué ética, qué principios y valores institucionales pueden abonar para construir paz y lograr la igualdad, si se permite el regreso del regidor violentador. Tienen el marco jurídico de la #3de3VsViolencia. Y sí, también en el Tribunal Electoral deberían hacer una amplia reflexión tras su equivocación al no juzgar con perspectiva de género, que también aplica en materia electoral.