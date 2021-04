CMU entrega Agenda Feminista a Jiménez; la candidata afirma que avala esta demanda

“Cuáles son las principales necesidades de las mujeres que considera deben ser atendidas en la siguiente administración?, ¿cuál es la estrategia que debe impulsarse para atender las violencias? y ¿cómo transitar hacia un pacto de sororidad?”, preguntaron integrantes del Colectivo Mujer y Utopía (CMU) a Eréndira Jiménez Montiel, candidata a la gubernatura por Movimiento Ciudadano (MC), quien es la primera abanderada a este cargo en recibir la Agenda Feminista entregada por esta asociación civil.

Con un llamado al “pacto sororal”, Edith Méndez Ahuactzin, directora de CMU precisó que la finalidad “no es tomar parte por ninguna candidatura, pero sí es necesario y urgente generar estos espacios para exponer realidades y contextos”, a partir de la experiencia de la organización, de mujeres víctimas de agresión y de expertos.

Dijo que también es primordial colocar posturas claras sobre las necesidades de este segmento de la población, de ahí la relevancia de informar a cada aspirante al gobierno estatal sobre los pendientes para garantizar el conocimiento, ejercicio, defensa y protección de los derechos de la población femenina y que el o la ganadora de la contienda se comprometa a trabajar en la integración de las demandas de esta propuesta en el Plan Estatal de Desarrollo (PED).

Pidió que quienes encabecen la próxima administración “deben dejar de negar la grave problemática de violencia feminicida” en Tlaxcala en contra de mujeres de todas las edades, pues ello se ha reflejado en la falta de política pública y especialización para atender, prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia, “manteniendo altos niveles de impunidad en el acceso a la justicia y falta de modelos y protocolos especializados para el acompañamiento a víctimas directas e indirectas”.

Subrayó que “el no querer ver también es violencia”, así como “el no querer” resolver, y que los pactos patriarcales no solo son entre hombres y mujeres, sino desde las instituciones. De ahí, que esta agenda está enfocada en seis derechos.

El primero es a una vida libre de violencia; el segundo a la sexualidad y reproducción; el tercero, de acceso a la justicia y reparación integral del daño; el cuarto, a la información no sexista y sin violencia; el quinto, al desarrollo pleno y, el sexto, a un medio ambiente sano.

Reiteró el compromiso del CMU como sociedad civil de coadyuvar en las acciones que sean necesarias para modificar las condiciones de desigualdad, violencias y omisiones, “donde no seamos más tratadas como ciudadanas de cuarta categoría. Alto a la violencia e impunidad contra las mujeres”.

Esta entrega oficial se realizó en la casa de campaña de campaña de la candidata, quien respondió a las tres preguntas formuladas por Alma Morales, socia de la Asamblea del CMU, las cuales “reflejan la realidad que vivimos las mujeres en Tlaxcala”.

Jiménez Montiel consideró que las principales necesidades de la población femenina que deben ser atendidas en la próxima administración, son la atención a las violencias y a garantizar el respeto a sus derechos, a través de políticas públicas. Dijo que este sector es fundamental en la agenda de MC y en la de su candidatura.

En torno a las estrategias a implementar remarcó que el acceso a la justicia es uno de los objetivos, sin distingo ni revictimización; además de cumplir por lo menos ocho indicadores para generar condiciones de igualdad entre ambos sexos.

Sobre el tránsito hacia un pacto de sororidad, la abanderada de MC acentuó que en los recorridos en busca del voto ha convocado a la sociedad a realizar pactos con las mujeres, de acompañamiento, respeto y civilidad, para hacer una campaña empática y posteriormente atender la problemática en el ejercicio público.

Por ello, ratificó su propuesta de convertir al Instituto Estatal de Mujer (IEM) en un organismo autónomo, y que su titular tenga conocimiento pleno en la materia, pero que surja de las organizaciones civiles. “Que no sea un trabajo sexenal de reinvención temporal sino el inicio de una nueva era sorora”.

Afirmó que esta agenda, aun sin conocerla a fondo, “estoy segura que la comparto y avalo”, pues si el voto de las y los y tlaxcaltecas la favorecen, se ha planteado a cumplir objetivos, entre ellos, el logro de derechos plenos para todas y todos; establecimiento de la coordinación institucional óptima con respuesta inmediata para proteger a mujeres; igualdad salarial, erradicación de hegemonía patriarcal y presupuestos transversales.

La candidata feminista estuvo acompañada de Refugio Rivas Corona, coordinador estatal de MC; de Jessica Ortega de la Cruz, coordinadora nacional de Mujeres en Movimiento, y de María Isabel Muñoz, subdelegada de Mujeres en Movimiento.