Clínica del Bienestar de la UATx brinda sus servicios en las Jornadas por la Paz de Acuamanala

La Clínica del Bienestar Universitario de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) promueve hábitos saludables y acerca sus servicios de salud a la población en actividades como las Jornadas por la Paz en el municipio de Acuamanala.

A través de su personal especializado, la Clínica del Bienestar UATx, a cargo de Berenice Flores Leal Vázquez, brindó servicios esenciales para las personas como medicina general, odontología, naturopatía, fisioterapia y terapia de lenguaje, además de otras vertientes integrales que buscan generar una vida saludable entre población de todas las edades.

Con esta disposición de colaborar en las Jornadas por la Paz, la UATx reafirma su compromiso con la sociedad, facilitando el acceso a servicios de salud de calidad y contribuyendo directamente al bienestar de las comunidades tlaxcaltecas.

